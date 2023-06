Sainz será el rival de Verstappen en Barcelona

Max Verstappen se ha llevado la ‘pole’ en el Gran Premio de España de Fórmula 1 por delante de Carlos Sainz. El madrileño será la gran baza de la afición española en la carrera de este domingo tras una extraña sesión de clasificación en la que Fernando Alonso solo pudo ser noveno. Su Aston Martin se fue la grava en la Q1 y el fondo plano de su coche, la parte más vulnerable, acusó la lluvia de piedras. La 33 seguramente tendrá que esperar, pero se abre la puerta a la 2 de Sainz, con permiso del monstruo Verstappen.

Porque el holandés sigue dominando a su antojo la Fórmula 1. Tiene el mejor coche y lo disfruta un fin de semana detrás de otro. Le sacó casi medio segundo a un gran Sainz que supo adaptarse a la perfección a las difíciles condiciones de la pista y saldrá en la mejor posición posible. En el capítulo de suspensos, repite Sergio Pérez e ingresan Charles Leclerc y George Russell, todos fuera de la Q3.

Con todos los pilotos mirando al cielo, comenzó una sesión de clasificación en una guerra de nervios que no tardó en cobrarse una víctima ilustre: Leclerc. Con el asfalto muy cambiante a medida que se iba secando y la extrema dificultad para manejar la temperatura de los neumáticos, el piloto monegasco no logró afinar con su Ferrari y quedó penúltimo. No se quedaba fuera en una Q1 desde hace cuatro años. «¡Increíble!», lamentaba por la radio. Y que lo digas, Charles.

Pero aún quedaban hachazos a ilustres por repartir de las clasificaciones más indescifrables de los últimos tiempos. En la Q2 las víctimas fueron Sergio Pérez. El mexicano volvía a pinchar con estruendo un sábado, igual que en Mónaco, y el británico la liaba todavía más parda. No vio cómo Hamilton le rebasaba por la izquierda en la recta de meta y se le echó encima. Un toque a máxima velocidad entre los coches de Mercedes que pudo ser mucho peor. ¡Que soy compañero! El heptacampeón se salvó por los pelos.

La lluvia puede cambiarlo todo

Se iniciaba así la ronda final con ausencias importantes y tres invitados sorpresa: los dos McLaren y Haas de Hulkenberg como invitados sorpresa. Nadie pudo inquietar a Verstappen y la batalla real fue por la segunda posición, con gran triunfo para Sainz por delante de Lando Norris, Pierre Gasly y Lewis Hamilton, que completaron el imprevisible ‘Top 5’ de la parrilla de salida.

El líder del Mundial repite como indiscutible favorito para el triunfo este domingo, pero cuidado porque el clima amenaza con volver a agitar la coctelera en el circuito catalán. Hay alta probabilidad de lluvia a la hora la carrera y entre los más contentos con el agua estaría Alonso, superado por primera vez por su compañero Lance Stroll desde que ambos comparten equipo.