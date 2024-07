Sainz: «Podríamos haber acabado terceros, pero la carrera ha estado dictaminada por la salida»

Carlos Sainz valoró el sexto puesto de la carrera del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. Una carrera que fue ganada por Óscar Piastri, con Lando Norris en segunda posición y Lewis Hamilton tercero. El piloto madrileño mostró sus opiniones acerca de este domingo donde se vio superados por los dos McLaren, por su compañero de equipo y por Max Verstappen.

«No lo sé, nada más tirar el embrague se me han resbalado mucho las ruedas y me ha hecho perder posiciones. Tenemos que ver si ha sido error mio o que he tirado el embrague en la posición incorrecta o simplemente hemos calculado mal. Ahora lo veremos con los ingenieros», comenzó diciendo el piloto de Ferrari.

«El resultado final esta dictaminado por la salida. El que ha pasado cuarto en la primera vuelta es el que ha terminado tercero. Tenemos que analizar en qué podríamos haber hecho mejor en la carrera y luego en el primer ‘stint’ hemos tenido que pasar a Fernando (Alonso), he gastado mucho el neumático. Se me han escapado los de adelante y luego hemos recuperado, pero ya ha sido demasiado tarde», prosiguió Carlos Sainz.

«Hay que analizar. La referencia son los McLaren y no el podio, que estaba comprometido con Max, hoy no sé que le ha pasado y no iba con ellos, se ha metido en nuestra carrera. Hay que mirar a los McLaren», dijo tras la carrera. Sobre lo ocurrido entre Norris y Piastri: «Si te han regalado la posición haciéndole un ‘undercut’ a tu compañero de equipo entendería que habría que devolverla».

«Desde luego que la salida ha comprometido la carrera. Podríamos haber acabado terceros o cuartos. En el primer ‘stint’ no hemos tenido el mejor ritmo y hay que ver los motivos», continuó. «Me quedé sin neumático recortando 10 u 11 segundos a Charles y Hamilton y cuando llegué ya me quedé sin neumáticos», zanjó Carlos.