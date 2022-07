Sainz: «Estoy un poco decepcionado»

Carlos Sainz no ha ocultado su contrariedad tras la sesión de clasificación del Gran Premio de Hungría. El madrileño tenía la ‘pole’ en la mano hasta que se la quitó George Russell. Pese al dominio de Ferrari, ha avisado de que el coche podía haber rendido mejor y espera que eso cambie de cara a la carrera del domingo. Estas fueron sus palabras ante la prensa:

Vuelta final insuficiente

«Ha sido una buena vuelta. Sentía que todo tenía más o menos controlado. He hecho unas cuantas buenas vueltas, pero esa segunda vuelta de la Q3 no ha sido nada especial y no ha sido suficiente para conseguir la ‘pole’. Estoy un poco decepcionado porque con una buena vuelta habría estado arriba. Supongo que George ha hecho una gran vuelta, así que le doy la enhorabuena».

Ventaja reducida

«Las condiciones han cambiado. Ayer parecíamos tener una ventaja con los neumáticos blandos que no hemos tenido hoy. En la clasificación nos ha costado meter los neumáticos en temperatura. No estamos particularmente contento con el comportamiento del coche, pero con una vuelta perfecta yo habría logrado la ‘pole’».