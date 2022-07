El Mundial de Fórmula 1 2022 no se detiene, no para ni en vacaciones de verano. Este fin de semana disfrutaremos del GP de Hungría en el circuito de Hungaroring y los pilotos prometen dar todo para pelear por terminar en el cajón más alto del podio. Con Max Verstappen cada vez más líder del campeonato, Charles Leclerc está obligado a reaccionar y no tener ni un fallo más y esperar que el holandés cometa errores de los que aprovecharse, aunque parece muy complicado que el monegasco tenga opciones de salir campeón a finales de año.

A qué hora es el GP de Hungría de F1

La carrera del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 2022 empezará este domingo, 31 de julio, a partir de las 15:00 horas y se correrá en el circuito Hungaroring.