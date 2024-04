Russell se confiesa culpable del accidente que pagó Alonso: «Estaba mirando el volante…»

George Russell ha explicado cada uno de sus pasos antes de sufrir el brutal accidente en la penúltima vuelta de la carrera del Gran Premio de Australia. El piloto de Mercedes se ha confesado como único culpable de lo sucedido, pues un despiste acabó con su monoplaza completamente volcado y tirado en mitad de una curva del trazado australiano, generando una situación de verdadero peligro. Además, al asumir la culpa, da más razones a Fernando Alonso, el otro gran perjudicado de lo que pasó, y le quita todas a Aston Martin, que no recurrió a la FIA la injusta sanción de 20 segundos que le impusieron al asturiano.

Así describe Russell el momento previo al accidente: «Me pilló por sorpresa, estaba haciendo un cambio en el volante y cuando levanté la vista estaba en la caja de cambios de Fernando, y lo siguiente es que estaba dándome contra el muro, si no se hubiera penalizado, habría supuesto abrir la caja de Pandora, al frenar en medio de la recta», admitió el británico en declaraciones a la Fórmula 1 antes del GP de Japón.

Poco se puede hacer ya, pero ese bajonazo en el tiempo de Alonso sigue doliendo, ya que conllevó una caída de la sexta a la octava posición y, por tanto, la pérdida de tres puntos en la tabla. Escuchando este jueves las palabras de Russell, escuece todavía más que Aston Martin optase por no recurrir a la Federación Internacional del Automóvil. «Creo que tuvo mayores consecuencias de lo que debería haber tenido, no creo que fuera extremadamente peligroso», añadió el inglés, que le quitó hierro al asunto.

«Todo el mundo puede cambiar la línea, frenar antes o aplicar potencia durante la curva, pero cuando bajas de marcha, subes de marcha, deceleras en mitad de una recta. Creo que va más allá de ajustar una línea. Tenemos tanto que hacer mientras estamos pilotando, si añadimos el frenar en una recta para ganar una ventaja táctica, creo que es un paso demasiado lejos», continuó explicando Russell.

El encuentro de Alonso y Russell después del accidente

Su opinión es muy parecida a la que vertió Alonso tras la prueba en Melbourne, unas palabras que aparte de suponer un palo contra la FIA sirvieron como explicación a lo que sienten los pilotos en momentos de puro riesgo como su épica defensa contra Russell para conseguir mantener la sexta posición.

Russell, que fue sometido a todo tipo de preguntas sobre este asunto, contó una anécdota al ser cuestionado por un encuentro con Alonso post carrera: «La verdad es que por coincidencia nos cruzamos en una cafetería, pero como he dicho antes, no es personal. Cuando nos ponemos el casco somos gladiadores y cuando nos lo quitamos tenemos respeto el uno por el otro. No hablamos del accidente, pero no me invitó el café».

Para justificarse, Russell concluyó poniendo el ejemplo del accidente de Carlos Sainz en el GP de Japón 2022, que ni mucho menos tuvo como consecuencia la sanción a otro piloto. «Hemos visto varios incidentes donde los coches salen, por ejemplo Carlos en 2022 en Japón, pero tenemos que encontrar la manera de que si un coche se encuentra en un punto de peligro, se tarde medio segundo, porque hay vidas en juego, lo vimos en Spa en varias ocasiones y creo que es el momento, con la tecnología que tenemos, de dar paso en este área», explicó refiriéndose a la lentitud de comisarios para retirarle de la pista.

«Fue una posición increíblemente incómoda en la que me encontré, en una curva ciega donde se va a 250 kilómetros por hora en la línea de carrera con medio coche, era un accidente a punto de ocurrir. Por suerte tenía 10 segundos por detrás de mí, al piloto que me seguía y el coche de seguridad tardó 12 s, pero si hubiera sucedido antes, me podrían haber impactado varios coches, incluso antes de la bandera amarilla», finalizó acerca de este asunto.