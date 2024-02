Rusia defiende al condenado Quincy Promes: «Aquí no abandonamos a los nuestros»

Quincy Promes es la estrella del Spartak de Moscú y pese a la sentencia que condena al jugador a seis años de cárcel por traficar con una tonelada de cocaína, en Rusia defienden al futbolista y le apartan de la cárcel. Debido a la ausencia de relaciones entre Rusia y los países de la Unión Europea se ha bloqueado la extradición del neerlandés sine die, por lo que el ex del Sevilla podrá continuar con su carrera en el club moscovita.

A Promes le han salido numerosos defensores en Rusia, lo que le hace estar muy lejos de ir a la cárcel en estos momentos. El ex futbolista Valery Gladilin, que también fue diputado en el Parlamento de Rusia, salió en defensa delantero de 32 años: «Promes es el mejor del Spartak y habría que firmarle otro contrato nuevo. Mientras más largo, mejor. Está en muy buena forma, sabe jugar y tiene muchas ganas. Lo judicial no le ha afectado», aseguró.

El contrato del futbolista neerlandés termina en junio de 2024 y algunos, como Gladilin, piden su renovación. Promes se ha convertido en el mejor futbolista del equipo que dirige el sevillano Guillermo Abascal. Desde que se conociera la sentencia, el ex internacional con Holanda ha anotado cinco goles en dos partidos, un doblete y un hat-trick, que le reafirman como una pieza clave del conjunto de la capital de Rusia.

Otro de los que salió en su defensa fue Yegor Titov, leyenda del Spartak y de la selección rusa, que consideró a Promes como «uno de los nuestros». «Los rusos no abandonamos a los nuestros cuando están en problemas. Estoy seguro de que nadie lo extraditará. Ahora no tenemos competición europea y no creo que eso vaya a cambiar. Por lo tanto, en mi opinión, Promes puede seguir jugando en el Spartak mucho tiempo».

Por su parte, el ex seleccionador ruso Boris Ignatiev dijo en Futbol-ru que «Quincy quiere demostrarnos a todos que el fútbol ruso y el Spartak lo necesitan. Tiene dos opciones: rendirse y llorar o mostrarnos que hará todo lo posible para permanecer en el Spartak el mayor tiempo posible». Estas declaraciones demuestran que ni Rusia ni el Spartak están dispuestos a dejarle marchar. No obstante, en caso de no renovar, Quincy Promes tendrá que buscarse un nuevo destino en otro club.

Condenado por traficar con cocaína

La justicia holandesa condenó a seis años de cárcel a Quincy Promes, futbolista del Spartak de Moscú y ex jugador del Sevilla, por traficar con 1370 kilos de cocaína en dos cargamentos que viajaron desde Brasil hasta Bélgica hace cuatro años. Los hechos se remontan concretamente al mes de enero de 2020 en el puerto belga de Amberes.

Concretamente, Quincy Promes estuvo implicado en la importación de dos cargamentos de un total de 1370 kilos de cocaína incautados en Amberes en enero 2020 y valorados en 75 millones de euros. Después de varias investigaciones y de estar cercado por el Departamento de Investigación Criminal de Ámsterdam, la Fiscalía procesó al que fuera jugador hispalense entre 2018 y 2019. La petición inicial era de nueve años de cárcel, pero la condena la ha rebajado a seis años entre rejas.