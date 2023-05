Rueda de prensa de Rafa Nadal: a qué hora es y dónde verla en directo

Rafa Nadal sorprendió a todos este miércoles al convocar a los medios de comunicación para una rueda de prensa para este jueves. En su nota oficial a los diferentes periodistas aseguraba que hablará sobre su participación o no en esta edición de Roland Garros que está a la vuelta de la esquina, aunque todo apunta a que el manacorí no podrá estar en París peleando por su decimoquinto título en este histórico torneo de tierra batida.

El próximo 22 de mayo comienza uno de los torneos más esperados del circuito de la ATP: Roland Garros. Los amantes del tenis se ilusionan con este Grand Slam porque significa ver siempre la mejor versión de un Rafa Nadal que suele acabar mordiendo metal al término del campeonato, pero todo apunta a que este 2023 no será así.

Desde el Open de Australia Rafa Nadal no ha podido competir y parece que va a seguir siendo así, tal y como se presupone que informará en la rueda de prensa. El tenista más laureado de nuestro país y de los mejores de la historia no se pierde su Grand Slam favorito, Roland Garros, desde 2004, y estamos expectantes para que confirme si podrá estar o no en esta edición de 2023.

En el comunicado que se envió desde el equipo de Rafa Nadal se informó que este jueves se informaría sobre si jugaría o no Roland Garros. El evento en el que el tenista manacorí responderá a las preguntas de los medios de comunicación se celebrará desde su academia, por lo que este deportista, que cumplirá 37 años en junio, estará en un sitio cómodo para él.

A qué hora es la rueda de prensa de Rafa Nadal

Tal y cómo informó Rafa Nadal a través del comunicado oficial que envió a los medios de comunicación, la rueda de prensa, que se hará desde su academia en Mallorca, comenzará a las 16:00 horas, las 15:00 horas si te encuentras en las Islas Canarias.

Por dónde ver la rueda de prensa de Rafa Nadal

Todas las palabras de Rafa Nadal durante esta rueda de prensa, en la que dará su decisión de jugar o no Roland Garros se podrán seguir en directo y en vivo online a través de OKDIARIO. Además, también estaremos atentos y te contaremos todo acerca de lo que el tenista balear responda a los diferentes medios de comunicación que participen en el acto.