La UCO pondrá en libertad a Rubiales tras ser detenido acusado de presuntos delitos de corrupción

Luis Rubiales ya está en manos de la Guardia Civil. Una vez que el ex presidente de la Real Federación Española ha pisado suelo español en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) le estaban esperando en la misma pista de aterrizaje.

Desde allí, según ha podido saber OKDIARIO, los guardias han esperado que Rubiales pasara el control de pasaportes del aeropuerto, recogiera su equipaje y juntos han esperado la llegada del abogado del ex presidente de la Federación. Ese ha sido el motivo por el que la detención se ha dilatado en el tiempo.

Una vez en presencia del letrado, la UCO ha detenido a Luis Rubiales acusado de presuntos delitos de corrupción, y a continuación le pondrán en libertad en calidad de investigado. Rubiales podrá salir por su propio pie del aeropuerto y dormir en su domicilio ya informado de sus derechos como detenido.

Además, el ex presidente de la RFEF no prestará este miércoles declaración en el juzgado de Majadahonda ya que la jueza no lo tiene así previsto. La titular del juzgado que dirige la investigación no había ordenado la detención de Rubiales ésta mañana, pero sí que le va a citar a declarar junto al resto de los acusados en los próximos días.

Luis Rubiales adelantó tres días su regreso a España, pero este adelanto nada tiene que ver con ningún supuesto pacto con la Guardia Civil. La prueba de ello es que los agentes de la UCO le esperaban a pie de pista para detenerle. El ex presidente de la RFEF adelantó su viaje porque quiso librarse del que consideraba presumible acoso de la prensa.

Luis Rubiales entrando en la furgoneta de la Guardia Civil. Vídeo: Al Rojo Vivo (La Sexta)

En una mañana de gran expectación en el Aeropuerto de Madrid, la Guardia Civil esperó a Luis Rubiales en la misma pista del aeropuerto y una vez que aterrizó el avión subió un agente para comunicarle su situación. El vuelo procedente de República Dominicana en el que viajó Luis Rubiales aterrizó en Madrid sobre las 11:00 horas de este miércoles.

Luis Rubiales estuvo en todo momento tranquilo, según han confirmado a OKDIARIO viajeros que estaban con él en el avión. Además, el ex presidente de la RFEF saludó con normalidad a los agentes de la Guardia Civil y tras bajar del avión la UCO le metió en una furgoneta.

El ex presidente de la RFEF tenía previsto regresar a España el próximo sábado 6 de abril, pero adelantó su vuelta porque, según defendió desde que se conociera este caso, él se quiere poner a disposición de la justicia.

Luis Rubiales en el interior del avión. Vídeo: Al Rojo Vivo (La Sexta)

Este regreso de Luis Rubiales a España se produce un día después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registrara su alojamiento en la República Dominicana, donde ha estado en las últimas fechas. Hace dos semanas ya registraron su domicilio en Granada en el marco de la investigación relacionada con supuestos contratos irregulares en los últimos cinco años (2018-2023).

Rubiales es investigado por un presunto delito de corrupción y el caso se centra en contratos supuestamente fraudulentos firmados por la RFEF. En concreto se basa en tres frentes: la Supercopa de España en Arabia Saudí, las finales de Copa del Rey en el estadio sevillano de La Cartuja y el contrato de asesoramiento firmado con China para desarrollar el fútbol en el país asiático.

La defensa del Luis Rubiales informó a la juez que tenía previsto volver a España desde República Dominicana el próximo 6 de abril, alegando que se encontraba «a plena y total disposición» del Juzgado y que podría «regresar con anterioridad a esa fecha si así se estimase necesario y si fuese requerido para ello». Eso es lo que ha ocurrido, pero cambiando la fecha: del 6 al 3 de abril.

Un día después del registro de su residencia

El regreso de Luis Rubiales se produce justo un día después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraran el domicilio en el que ha estado Luis Rubiales en República Dominicana estas últimas semanas. Allí requisaron una tablet, un móvil y confiscaron 318.000 euros que pertenecían a Francisco Javier Martín Alcaide, más conocido como Nené, amigo íntimo de Rubiales y que estaba con él en Punta Cana.

La Guardia Civil lanzó el pasado 20 de marzo un operativo que se saldó con un total de siete detenciones y once registros en distintos puntos del país, entre ellos la sede de la RFEF en Las Rozas o el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Uno de los domicilios registrados fue el de Luis Rubiales en Granada y este martes se sumó también en el que ha estado este tiempo en República Dominicana.

Cabe recordar que Luis Rubiales lleva completamente apartado de la gestión deportiva desde el pasado mes de octubre, cuando la Comisión Disciplinaria de la FIFA le inhabilitó oficialmente para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol durante tres años.

De esta forma, el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que había dimitido de su cargo el 10 de septiembre por al beso no consentido a Jenni Hermoso, confirmaba que no podría presentarse a las elecciones a la presidencia de la RFEF, que se celebrarán en mayo y que precisamente tienen este miércoles un día clave, ya que es cuando la Comisión Gestora dará el pistoletazo de salida al proceso electoral.