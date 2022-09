Roglic renace en La Pandera y pone la Vuelta al rojo vivo

Richard Carapaz es el escalador de esta Vuelta a España. El ecuatoriano, alejado de la lucha por la general, se llevó la etapa más emocionante de lo que va de carrera, con final en La Pandera, y en la que Primoz Roglic puso en jaque el liderato de un Remco Evenepoel que sufrió como nunca hasta ahora en la Vuelta. El ciclista esloveno llegó en tercera posición, por detrás de Carapaz y Miguel Ángel López, pero demuestra que ha cogido su punto al atacar y distanciar en casi un minuto al que sigue siendo líder de la carrera.

Los españoles no tuvieron suerte ya que ni Luis León Sánchez desde la fuga ni un Enric Mas que se vació en el último kilómetro y no pudo llegar junto a López y Roglic, pudieron llevarse una etapa que estuvo cerca para el país local. Juan Ayuso, continuando con los infortunios, pinchó en pleno tramo clave y llegó junto a Evenepoel, con una bicicleta prestada, mientras que Carlos Rodríguez salvó mejor el día y arribó en meta de la mano de un Enric Mas al que le sobraron los últimos metros de la etapa.

Carapaz fue el más fuerte de la escapada y demostró que su talento, pese a no tener buenas piernas en los primeros días de montaña, le dan para ser tan buen escalador como los que luchan por el maillot rojo. El de Carchi resistió las acometidas de un Roglic que esperó al momento justo para poner patas arriba la carrera con un ataque prolongado que dejó apestado al líder Remco Evenepoel. Enric Mas respondió con suficiencia pese a que no parecía encontrarse bien kilómetros atrás, pero finalmente pagó el esfuerzo al descolgarse, absolutamente vació, en el último kilómetro de etapa. «Ha sido cerrar el hueco con Roglic y perder las fuerzas; quizás me he cebado en ir a vatios muy elevados», comentaba al término del parcial, ante el micro de Eurosport.

En lo que respecta a la clasificación general de la Vuelta, Evenepoel continúa como líder aunque ya lo hace sólo con poco menos de dos minutos de ventaja (1:49) con respecto al renacido Roglic. Enric Mas sigue siendo tercero y Rodríguez y Ayuso pierden algo de fuelle, amenazados ahora por vueltómanos más experimentados en tres semanas como Almeida, también de UAE, o Miguel Ángel López.