La rocambolesca polémica surgida en Polonia por una cena a la que invitó Lewandowski

Gran polémica la que han suscitado unas informaciones en Polonia sobre Robert Lewandowski que no dejan en muy buen lugar al delantero del FC Barcelona. Se le acusa de no pagar una cena a sus compañeros de la selección polaca pese a prometerlo durante el Mundial de Qatar tras el debut ante México. La factura, no precisamente barata, supuestamente acabó llegando a la Federación de fútbol polaca según un periodista local.

Lewandowski está actualmente concentrado con Polonia durante este parón de selecciones. De hecho este pasado viernes logró un doblete con su país, pero está siendo aún más notorias las informaciones que apunta a la poca clase del delantero culé, que ya se ha apresurado por desmentirlo, al igual que la Federación polaca, que lo niega en un comunicado.

Todo transcurre el pasado mes de noviembre, durante el Mundial de Qatar 2022. Tras el partido de Polonia ante México, Robert Lewandowski invitó a toda la plantilla polaca a una cena en el famoso restaurante Nusr, donde estuvo el también famoso y polémico Salt Bae sirviéndole filetes y dejando su sello con la sal. Según estas informaciones, pese a la promesa de Lewandowski, la factura no la acabó pagando y fue la Federación de fútbol de Polonia la que tuvo que abonar la cuenta.

Fue el periodista Piotr Wolosik el que lanzó el rumor y medios como el portal digital polaco Welkoo se han hecho eco de la información. Según éste, «el día después del partido contra México, Robert Lewandowski invita a los compañeros de selección a cenar en el famoso restaurante Nusr, y sus relaciones públicas argumentan que el capitán crea atmósfera, después de todo, invitó al equipo a comer filetes salados por el famoso o infame Salt Bae» y continúa afirmando que «aparecieron fotos, el ambiente fue genial, la narrativa salió al mundo y finalmente llegó una factura para la Federación Polaca de Fútbol».

Wolosik acaba opinando que a Lewandowski cree «que le faltó un poco de clase» en este asunto, dando por bueno el rumor que él mismo lanza. Según Mundo Deportivo, el entorno del futbolista del Barça ya ha negado y dejado claro que aquella factura sí fue pagada por el delantero, cumpliendo la promesa que lanzó a sus compañeros y sin pedir nada a la Federación polaca.

Además, la Federación polaca de fútbol también ha confirmado, a través de un comunicado en sus redes, que esas informaciones publicadas por diversos medios son «falsas», desacreditando la información que señalaba que ellos tuvieron que asumir el cargo de esa cena que aseguró que pagaría Lewandowski.

Según apuntan desde Mundo Deportivo, este rumor ha podido surgir a través de Cezary Kucharski, ex agente de Lewandowski que está en proceso de demanda por el jugador, por principios de chantaje, violación de secreto profesional y de la protección de datos personales del jugador.