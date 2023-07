El renacer de Berrettini, el finalista de Wimbledon que se cruza en el camino de Alcaraz

El pasado 12 de junio, coincidiendo con su última derrota en el circuito ATP, Matteo Berrettini abandonó la pista desolado, entre lagrimas y arrastrando de nuevo unos problemas que han venido frenando un potencial que hace no tanto parecía llamado a lanzarle a lo más alto en el tenis mundial. El tenista italiano caía, vapuleado, por Lorenzo Sonego en la hierba de Stuttgart, pero menos de un mes después, su resurrección parece cerca de completarse, con una nueva visita a la segunda semana de un Grand Slam en Wimbledon, donde será un durísimo rival para Carlos Alcaraz en octavos de final.

Situado en el puesto 38 del ranking ATP, si echamos la vista atrás, hace un año hablábamos de Matteo Berrettini como un top-10 que arribaba en los días previos al comienzo de Wimbledon con dos títulos en Stuttgart y Queen’s como credenciales para el tercer Grand Slam de la temporada. Paradójicamente, ahí comenzó a caerse todo, y lo hizo debido a un positivo por coronavirus que le apartaba sin remedio del cuadro final del torneo disputado en el All England Club, donde defendía la final lograda en 2021.

Aunque llegó a cuartos de final del US Open, la caída de Berrettini prosiguió, entrando a 2023 con un ranking por debajo de los 15 primeros que seguiría cayendo en una nueva temporada plagada de problemas físicos, que le impedirían cualquier tipo de continuidad y sí reportarían polémica, siendo criticada hasta su pareja, Melissa Satta, de las lesiones de Matteo. Su última lesión le apartaría del torneo de Montecarlo, imposibilitando su competición en el resto de la gira de tierra, incluyendo Roland Garros. La parte positiva podía llegar de cara a la hierba, su superficie favorita, pero la derrota ante Sonego en Stuttgart le hundió, haciéndole bajar si cabe más escalones en el favoritismo de cara a Wimbledon.

Sin embargo, en el All England Club, donde gracias a un despliegue descomunal basado en un portentoso saque y una gran derecha llegó a la final en 2021, todo parece haber cambiado para Berrettini. No hay rastro de problemas físicos en el tenista italiano de 27 años, ni tampoco de la falta de confianza que le había marcado en sus últimas citas. Primero se ‘vengó’ de Sonego, en cuatro sets, para lograr después dos victorias de quilates ante tenistas de peso en el ranking como Alex de Miñaur y Alexander Zverev. Y lo más importante de todo, sin ceder un solo set en ninguno de los dos encuentros.

Berrettini, que por primera vez en mucho tiempo llega a un Grand Slam sin la vitola de cabeza de serie, se enfrenta ahora al más difícil todavía, un encuentro con el número uno del ranking ATP por un puesto en cuartos de final de Wimbledon. Carlos Alcaraz será el próximo escollo del italiano, un tenista similar en cuanto a cualidades a la última víctima del murciano, Nico Jarry, pero cuyo nivel ya está más que constatado en hierba y también en la central del All England Club, que este lunes albergará un encuentro entre dos tenistas que, en su máximo nivel, son candidatos a todo en Wimbledon. «He estado días llorando en la cama por no poder competir. Cinco días jugando no son nada», avisaba Berrettini, que no quiere que nadie le pare en su renacer, ni siquiera el número uno del mundo.