Leo Messi y su mujer Antonela Roccuzzo se hacen virales en las redes sociales por una curiosa imagen que está dando la vuelta al mundo. Esta vez no se trata de un posado veraniego o un tórrido beso, sino que lo que está dando mucho que hablar es una foto que nadie esperaba en la que la argentina mira de reojo el teléfono móvil del futbolista sin que se dé cuenta, algo que ha despertado todo tipo de bromas y memes.

«Ni siquiera Messi se libra de eso», dice la mayoría de usuarios sobre la imagen, que ha sido publicada por varias cuentas y acumula millones y millones de compartidos en X (antes Twitter). Un Messi que se sigue recuperando de su última lesión de tobillo y que no está pudiendo jugar con el Inter Miami desde que terminó la Copa América.

Como cada año, Antonela Roccuzzo ha revoluciona las redes sociales con sus posados veraniegos en bikini. En esta ocasión aparece junto a Leo Messi y no están de vacaciones porque el Inter Miami está en plena temporada de la MLS, aunque el argentino está lesionado y va a estar un tiempo apartado de los terrenos de juego. Aprovechando un día libre, ambos decidieron pasear en barco junto a otros amigos entre los que estaba Luis Suárez y su mujer.

La influencer argentina arrasa entre sus millones de seguidores a sus 36 años presumiendo de figura. La esposa del jugador del Inter Miami también dio que hablar durante las últimas semanas por sus acercamientos con Beckham, vídeos que quizás no gusten demasiado a Messi. Antonela Roccuzzo ha subido un post en su perfil oficial, en el que tiene casi 40 millones de followers, con una foto tumbada en un barco boca abajo presumiendo de trasero. Pero hay más, pues en otra imagen aparece en bikini con Leo Messi, al que se le ve con una bota ortopédica debido a su última lesión en el tobillo. El caso es que la argentina presume de figura a sus 36 años luciendo un bikini en tono rosa y dejando muy poco a la imaginación.

Leo Messi lleva viviendo en Miami más de un año en Miami junto a su familia, que es feliz al otro lado del charco. Además, el hecho de jugar en la MLS le quita bastante presión competitiva, por lo que está ante un retiro dorado antes de que decida finalmente colgar las botas.

