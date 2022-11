Max Verstappen regresó a Abu Dhabi, donde se proclamó el pasado año como campeón del mundo, volando sobre la pista de Yas Marina y certificando una nueva pole position, la vigésima de su carrera. Por detrás estará su compañero Pérez, que superó a Leclerc y Sainz en la última vuelta. No tuvo su día Fernando Alonso, que no consiguió superar la Q2, aunque fuera sólo por 18 milésimas. El español saldrá décimo en el último gran premio de la temporada debido a la sanción que arrastra Ricciardo desde Brasil, con la esperanza de poder firmar otra remontada histórica en su despedida de Alpine.

QUALIFYING CLASSIFICATION@redbullracing lock out the front row for Sunday's race 👏#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/5HaUCeUdly

— Formula 1 (@F1) November 19, 2022