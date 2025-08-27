El récord negativo contra el que pelea Antoine Griezmann

El minuto 53 del partido del próximo sábado en Mendizorroza supone para Antoine Griezmann un límite al que no quiere llegar: todo lo que pase de ese lapso temporal estará por encima de los 1.000 minutos sin marcar un gol en el Campeonato de Liga. El último fue el uno de febrero en el Metropolitano al Mallorca, por lo que, si no rompe la sequía ante el Alavés, se habrá ido ya por encima de los siete meses. Hay que recordar que el principito está a sólo dos tantos de convetirse en el primer futbolista en la historia del Atlético en llegar a los 300 goles.

Griezmann no emitió malas señales en la pretemporada, con un gol al Newcastle que había que sumar al conseguido en la última jornada de la fase de grupos del Mundial de clubes ante el Botafogo. Sin embargo ha sido comenzar la Liga y volver a un túnel del que no es capaz de salir desde hace ya más de medio año, lo que le ha costado la titularidad y la reprobación de la grada, que no entiende semejante caída a plomo del futbolista francés, que marcó en España por última vez el 25 de febrero ante el Barcelona, en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

El saldo de sus 18 últimos partidos de Liga es desolador: 947 minutos jugados y cero goles marcados aunque, eso sí, repartió dos asistencias ante el Rayo Valecano y el Betis. Griezmann, con 446 partidos jugados, es el octavo jugador en el ranking absoluto del Atlético y esta temporada debería saltar al top cinco, que cierra Enrique Collar con 470 partidos, 24 más que el francés, que tiene por delante no sólo la Liga, sino también la Copa, la Supercopa y por supuesto la Champions.

Griezmann amplió su contrato con el Atlético hasta 2027 al final de la pasada temporada, pero en realidad fue una treta financiera para prorratear su salario y darle al club un mayor margen económico. En principio su salida definitiva se espera para el próximo 30 de junio de 2026, fecha en la que previsiblemente se marchará a jugar a Estados Unidos.