James Rodríguez, cedido en el Bayern de Múnich por el Real Madrid con opción de compra, deja la puerta abierta a un posible regreso a la casa blanca este próximo verano: "En Madrid tengo casa, gente..."

James Rodríguez fue ante el Liverpool uno de los jugadores más destacados del Bayern de Múnich en el 0-0 que firmaron ambos candidatos a levantar la Champions League en Anfield. Fue un partido de poder, con ocasiones para ambos bandos, pero del que sale beneficiado el conjunto bávaro, que jugará la vuelta de estos octavos de final en la ciudad alemana. Uno de los protagonistas fue el cafetero, que pasó por los micrófonos de El Partidazo de Cope, donde disparó varios interrogantes sobre su futuro.

Cabe recordar que James está cedido en el Bayern de Múnich por el Real Madrid. El conjunto bávaro tiene una opción de compra sobre el jugador de 42 millones de euros, pero estos no ejercerán la opción de compra. La posibilidad de que el cafetero vuelva al club merengue depende de diversos factores pero parece que uno de los más importantes, el suyo, está de cara. “No sé, por ahora pienso en el Bayern, quiero acabar estos tres meses bien y luego ya pensaré bien todo. No sé, no tengo claro. En el futuro nadie sabe nada. En Madrid tengo casa, gente, hay que pensarlo bien“, espetaba el mediapunta cuestionado por su futuro más próximo, al término de esta temporada.

Y es que ante el Liverpool fue titular el colombiano en un partido importantísimo de Champions League, pero no está siendo constante con los bávaros. Esta temporada, lesión de por medio, lleva solo 13 partidos disputados en la Bundesliga, y solo ocho como titular. Pero ello no le descentra de su actualidad, que es con el Bayern, pese a mantener “contacto con algunos jugadores del Madrid, tengo muy buena relación”. “A veces uno piensa en cosas, pero el presente es el Bayern”, finalizaba sobre su futuro el cafetero, que no puede esconder su deseo de volver a la capital española.

Eliminatoria abierta

Sobre el 0-0 ante el Liverpool, que deja todo por decidir en el Allianz Arena de Múnich, James Rodríguez comentó que “en Anfield siempre marcan goles, es un resultado bueno para jugar la vuelta en Múnich. Ellos son fuertes en casa, juegan con intensidad. Nos respetaron mucho, somos un equipo grande y eso se vio“.