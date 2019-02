Inda: “El Madrid tiene un plan con Mbappé e irá a por él en 2021”

El francés tiene contrato con el Paris Saint Germain hasta 2022 y la idea de la cúpula blanca es esperar hasta 2021 para llevar a cabo una operación que se asemejará mucho a la elaborado con Eden Hazard

El Real Madrid tiene un plan para que Kylian Mbappé vista de blanco. No hay prisas con el delantero francés, que cumplió 20 años el pasado mes de diciembre. En la cúpula blanca están convencidos del potencial del galo y que puede ocupar el top 3 en los próximos años una vez que los Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Luka Modric se echen a un lado y den paso a las nuevas generaciones. Es por ello que los merengues no quiere correr con él y dejaran que siga su evolución en París hasta el año 2021, momento en el que atacarán con todo.

Así lo anunció Eduardo Inda en su visita semanal a El Chiringuito de Jugones. “Hay un plan del Real Madrid para ficharlo a tres años vista. Lo intentará fichar en 2021, cuando le quede un año de contrato“, apuntó.

Kylian Mbappé tiene contrato con el PSG hasta 2022. Así lo estipuló cuando logró el préstamo del jugador proveniente del Mónaco y ejerció la opción de compra que incluyó en su cesión al término de la pasada temporada. Se ha especulado con anterioridad que el jugador y su entorno querían ampliar y mejorar su contrato, pero de momento no ha sido así.

El Real Madrid sabe que no es fácil sacar a Mbappé de París. El francés está predestinado a ser un jugador puntero a nivel mundial –prácticamente ya lo es–. Su actuación en el pasado Mundial lo acredita y el conjunto parisino no dejará salir al jugador por cualquier precio. Es por ello que en la casa blanca no se apresurarán a negociar con los franceses y esperaran hasta 2021, un año antes del término de su contrato, para lanzarse a la ofensiva por el delantero. Así ejercerá mayor presión hacia el PSG, que tendría que acceder a negociar con los blancos, con escaso margen de maniobra.

Los blancos llevarán a cabo el mismo plan que han elaborado por Eden Hazard, que vestirá de blanco a partir de la próxima temporada. El belga lleva varias temporadas deseando cambiar Londres por Madrid y, a falta un año para que finalice su contrato con los blues, el Madrid lanzará una última oferta para hacerse con él y contentar a los londinenses, antes de no recibir nada por su marcha.

Kylian sigue creciendo

La temporada de Kylian Mbappé está siendo de consolidación en la élite. El francés ha explotado como goleador, como finalizador esta temporada. Lleva en 17 partidos de Ligue 1 –13 como titular–, la friolera de 18 goles. Son 18 en 1320 minutos sobre el terreno de juego, una media de un tanto por cada 73 minutos, un gol cada hora y media de juego.

De hecho, fue él el que lideró el ataque parisino en el encuentro de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester United, sin Edison Cavani ni Neymar. El francés fue el autor del 0-2, a pase de Di María, que cerró el triunfo del PSG ante los Red Devils, con el pase a cuartos encarrilado con la vuelta en el Parque de los Príncipes