En el Real Madrid lo tienen claro: “La NBA es la única salida”

El Real Madrid tiene muy avanzadas las gestiones para jugar en la NBA, y lo ocurrido en la Copa del Rey hace ratificarse al club en su idea de abandonar la ACB, algo que se plantean consultar a los socios próximamente

Antes de todo lo ocurrido en la final de la Copa del Rey, OKDIARIO ya adelantó el pasado jueves que el Real Madrid tiene muy avanzadas las gestiones para jugar en la NBA. En el club blancos están convencidos de la que “la única salida” para mantener la viabilidad de sección de baloncesto, y el escandaloso arbitraje recibido en la final copera frente al Barcelona no hace sino ratificarse en la idea de abandonar cuanto antes la ACB.

“La única salida por viabilidad económica y deportiva es jugar en la NBA. La ACB es una Liga bananera y manipulada”, aseguran de puertas para adentro en Concha Espina. Los directivos merengues están indignados con lo ocurrido en el WiZink Center este domingo. Dio buena cuenta de ello Juan Carlos Sánchez, director de la sección de baloncesto del club blanco, que compareció tras la final y clamó contra los árbitros porque ya fueron víctimas de otro “robo” en la final de la Copa del año pasado en Gran Canaria, también ante el Barcelona.

Indignación total en Concha Espina

El año pasado callaron, pero esta vez no. El Real Madrid ha estallado, hasta el punto de plantearse la posibilidad de abandonar la ACB, planeando una votación entre sus socios para tomar esta decisión o no. En los despachos del Bernabéu sólo quieren un trato de igualdad, y exigen un comunicado oficial de la ACB en el que, al menos, se admita el gravísimo error arbitral. En cualquier caso, la idea de abandonar la liga española no es nueva.

De hecho, las negociaciones de la entidad con el Comisionado de la NBA “van por buen camino”, aseguran desde la cúpula del Real Madrid. Hasta el propio Florentino Pérez está al tanto de las gestiones que se están realizando para dicho aterrizaje en América. “El poder mediático y el valor la marca Real Madrid atrae mucho a la NBA”, afirman fuentes del club merengue. Económicamente no sería sencillo, pero se trabaja para poder hacerlo realidad. Y es que en el Real Madrid están absolutamente indignados por el trato de la ACB y por el arbitraje recibido en la final ante el Barcelona. La única salida es la NBA…