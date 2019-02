Bale vuelve a las andadas

Bale vuelve a estar fuera de forma. Tras su lesión, el galés no encuentra su punto óptimo de forma y se ha ganado ser suplente. Frente al Barça sólo jugó media hora y falló la ocasión más clara del partido.

La situación de Gareth Bale en el Real Madrid vuelve a estar cuestionada. El jugador del conjunto madridista no pasa por un buen momento. Tras recuperarse de la última lesión, ha visto como Vinicius le ha ganado el puesto y frente al Barça sólo dispuso de media hora, en la que prácticamente no apareció y en la que, además, falló un gol cantado.

El galés no ha vuelto en un buen momento. Pese a que en su primer encuentro tras la lesión tuvo buenos minutos, en los que marcó un golazo, su presencia ante el Alavés de inicio dejó claro que no se encuentra en buena forma. Ante el conjunto barcelonista lo pagó con la suplencia y, tras lo visto en las semifinales de Copa, no parece que su vuelta a la titularidad esté próxima.

Bale inició el año con su enésima lesión en el sóleo desde que viste la elástica madridista. Antes de tener que parar, había logrado reencontrarse con una buena versión. Hizo un hat-trick en las semifinales del Mundial de Clubes que clasificó al Real Madrid para la final y parecía que por fin, tras meses de discusión sobre si estaba capacitado o no para asumir el liderazgo del equipo, daba un paso al frente.

A la vuelta de esta, su gol ante el Espanyol hacía presagiar que estar cerca de un mes parado no había trastocado su rol. Nada más lejos de la realidad, pues sus actuaciones en los últimos encuentros no han sido para nada buenas. El británico acostumbra a tardar en recuperar su estado óptimo cada vez que vuelve. Tras sufrir un sin fin de lesiones, el miedo a volver a caer provoca que no pueda demostrar sus indudables cualidades sobre el terreno de juego.

Ante el Barcelona demostró que su situación vuelve a ser preocupante. El equipo necesitaba de su calidad y determinación para lograr la victoria en el Camp Nou que le diese una clara ventaja de cara a la vuelta, pero no fue así. Y eso que dispuso de la oportunidad más clara del partido. El Madrid se aprovechó de un rechace ante la salida de Ter Stegen y Bale, sin portero, controló mal, lo que provocó que su disparo no terminase dentro de la meta culé. Una muestra más de que ha vuelto a las andadas.