Las últimas palabras de Maurizio Sarri, técnico del Chelsea, sólo reflejan la ruptura entre Eden Hazard y el conjunto londinense tras un pequeño bache de dos derrotas. El principio de acuerdo existente entre el jugador y el Real Madrid no ha sentado bien en los 'blues', que saben que tendrán que sentarse a negociar con el Real Madrid este verano

Las últimas dos derrotas del Chelsea en 11 días han levantado ampollas en el vestuario. Los blues cayeron ante el Tottenham en la ida de las semifinales de la Capital One (1-0) –disputan la vuelta hoy jueves 25 de enero en Stramford Bridge– y el pasado sábado el Arsenal le sacó los colores en el Emirates Stadium (2-0) acortando las diferencias entre ellos en la Premier League –cuarto y quinto respectivamente–. Y para Maurizio Sarri, técnico del Chelsea desde esta temporada, uno de los principales culpables del bajón de los blues en las últimas semanas es Eden Hazard.

El técnico italiano fue muy duro con el belga en la comparecencia previa al encuentro ante el Tottenham de esta noche. “Creo que tiene que hacer más, porque su potencial es más alto que su rendimiento. Antes que nada, tiene que respetarse a sí mismo“, comenzaba lucubrando Sarri, que no se mordería la lengua para centrar sus críticas en la máxima estrella de su equipo: “En estos momentos, Eden es más un futbolista centrado en el plano individual que en su condición de líder“.

“Por supuesto que es muy importante para el equipo, porque se trata de un jugador fantástico. Siempre puede ganar por sí mismo un partido en dos minutos. Algunas veces en un solo minuto. Pero en este momento no es un líder. Es un jugador fantástico”, concluía el técnico blue unas declaraciones que no son más que un punto y final en la relación de Eden Hazard y el Chelsea tras salir a la luz estos días el principio de acuerdo existente entre el belga y el Real Madrid para que vista de blanco a partir de la próxima temporada, tal y como desveló Eduardo Inda en El Chiringuito.

Acuerdo con el Real Madrid

El preacuerdo existente entre Hazard y Real Madrid es por cinco temporadas, tal como reveló el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, en El Chiringuito. El belga llegará a cobrar 16,5 millones netos por año de alcanzar una serie de objetivo como son el Balón de Oro o alzarse con una Orejona. El extremo llevaba meses tensando la cuerda con el Chelsea y dejando a las claras en diferentes declaraciones su deseo de acabar vistiendo la camiseta blanca. Y es que desde hace tiempo también es uno de los grandes objetivos de Florentino Pérez para reforzar el equipo, algo que se materializará a partir de julio.

Este ha sido uno de los detonantes definitivos que han llevado a Maurizio Sarri a descargar contra Eden Hazard, jugador al que hasta el momento no había tocado en ninguna de sus ruedas de prensa. Tras desvelarse su preacuerdo, el italiano no ha dudado en atizarle. Las acusaciones no han sentado nada bien al belga, que aún tiene por delante varios meses difíciles con la elástica blue antes de recalar en el Real Madrid.