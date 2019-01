El despacho secreto del jardinero del Real Madrid

“Preparando nuestra planificación de verano para el estadio y las instalaciones de entrenamiento, ocupado 2019 por delante”, escribió Paul Burguess en su cuenta de Twitter. El jefe de mantenimiento llegó al Real Madrid en 2009 después de convertirse en toda una eminencia con su trabajo en la Premier League, más concretamente en el Arsenal.

Con esta fotografía ha hecho un alarde de la tecnología que emplea para mantener el césped del Santiago Bernabéu y los campos de Valdebebas. Además de una gran cantidad de pantallas para controlar hasta el último detalle, Paul Burguess también exhibe todos los premios que le fueron entregados en la Premier League por sus sofisticados métodos que acabaron copiando todos los equipos ingleses.

Preparing our summer planning today for the stadium and training facility, busy 2019 ahead pic.twitter.com/PeFh3pwvuK

