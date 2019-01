Inda: “Al Real Madrid han vuelto a ofrecerle a Morata”

Álvaro Morata se ofrece al Real Madrid. El jugador del Chelsea quiere salir del conjunto londinense y uno de los principales candidatos a hacerse con sus servicios es el Sevilla. Sin embargo, el entorno del delantero le habría ofrecido al conjunto blanco, aunque su regreso parece complicado.

Álvaro Morata busca equipo en este mercado invernal. El delantero del Chelsea valora opciones para marcharse del conjunto londinense y el principal candidato para ser el nuevo equipo del jugador parece estar en España. Morata puede acabar recalando en el Sevilla, pero antes de que se llegue a un acuerdo, se ha planteado su regreso al Real Madrid. Su entorno le ha ofrecido de nuevo al conjunto blanco, del que se marchó en 2017, aunque su vuelta parece complicada.

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, habló de la operación que se busca desde el entorno del jugador. “La semana pasada volvieron a ofrecerle al Real Madrid a Morata”, afirmó.

El ariete es uno de los jugadores que probablemente cambie de equipo en esta ventana de fichajes que se ha abierto con el nuevo año. Morata dejó el Real Madrid en el verano de 2017 buscando en el Chelsea los minutos que no tenía y que merecía. Pero las cosas no han terminado de salirle de la mejor manera y no ha conseguido ganarse la confianza plena ni de Conte ni de Sarri.

El pasado verano el jugador sonó como posible refuerzo de los grandes de Italia, sin embargo no se concretó su marcha del conjunto blue. Pero ahora, todo apunta a que se marchará al Sevilla, siempre y cuando el Real Madrid no lo evite. Y es que el entorno del jugador ha tanteado la opción de que regrese al conjunto madridista.

Lo cierto es que su llegada al Bernabéu de nuevo parece complicada. El jugador no salió del club de la mejor manera posible, renunciando a jugar en el conjunto madridista pese a completar un buen año y contar con la confianza de Zidane. No se conformó con el protagonismo que tenía y decidió salir.

El conjunto madridista le vendió por una cantidad que rondaba los 80 millones de euros, pero el delantero no ha terminado de asentarse en esta temporada y media en Stamford Bridge. Sus registros goleadores no han estado a la altura de las expectativas desde su llegada a la capital inglesa ni con el club ni con la Selección. Esta campaña lleva nueve tantos en todas las competiciones, pero hasta la noche de Reyes presentaba una racha sin ver puerta que duraba mes y medio.

Ahora, el delantero busca una salida y el Sevilla se presenta como el principal candidato a hacerse con sus servicios. Tras la marcha de Muriel, buscan un refuerzo para la punta de ataque y el internacional español podría ser el indicado para ello. Eso no quita, para que desde su entorno vuelvan a intentar vestirle de blanco, en la que sería su tercera etapa en el conjunto blanco.