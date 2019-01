Brahim, un nuevo dilema para Solari

El fichaje de Brahim Díaz supone un nuevo 'problema' para Santiago Solari. El jugador refuerza las posiciones de ataque, que de por sí ya están sobrepobladas en el Real Madrid con jugadores como Isco, Asensio, Ceballos, Vinicius y Lucas serán sus principales competidores por un puesto.

Santiago Solari tiene un nuevo fichaje. Brahim Díaz se ha convertido en nuevo jugador del Real Madrid. Pero más que una solución, el malagueño puede suponer un nuevo problema para el técnico, que cuenta con gran cantidad de jugadores para el mismo puesto. La llegada de Brahim aumenta la nómina de centrocampistas de corte ofensivo y de hombres de ataque de los que dispone el argentino.

Isco, Asensio, Lucas, Ceballos, Vinicius y ahora Brahim. Solari tiene un once bastante claro, en el que sólo los dos extremos pueden cambiar de dueño. El izquierdo es claramente de Bale, pero las lesiones del británico hacen que entren jugadores como Vinicius, Isco o Asensio, mientras que el derecho parece ser para Lucas.

La llegada de Brahim a la plantilla del conjunto blanco, hace que se produzca un overbooking en las plazas de corte ofensivo del equipo. El conjunto madridista no dispone de hueco para tantos jugadores que se disputan, como norma general, una plaza en el once. Si acaso, el ex del City podría ser también un sustituto para Modric o Kroos, pero en ese puesto también aparecen Ceballos e Isco como candidatos.

Solari deberá decidir que lugar dentro de este relevo le da al nuevo fichaje madridista. Un nuevo problema que tendrá que solucionar el técnico, que durante estos meses ha sembrado la polémica al decidir sentar a Isco y Asensio. Los minutos de dos de los jugadores llamados a liderar este proyecto se han visto bastante reducidos desde su llegada. Ahora, le tocará decidir el rol que tendrá Brahim en su nuevo equipo.

Por el momento, Vinicius se postula como el principal candidato a ocupar la banda izquierda en ausencia de Bale, por delante aún de Asensio, que aunque se encuentra fuera por lesión, ha sido el principal recurso del técnico para suplir al galés hasta ahora. Si bien, el balear podría ser el cambio de Lucas. Otra alternativa es Isco que, aunque sigue abonado al banquillo, parece el mediapunta adecuado para Solari.

Brahim puede jugar tanto en la izquierda, en la derecha y, sobre todo, como enganche. El jugador será el rival directo de Isco por el puesto. Donde mejor rinde es en la mediapunta, una posición que realmente no existe dentro del esquema utilizado habitualmente por el Real Madrid, pero en el que el 22 es el principal referente del equipo.