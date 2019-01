Modric: “Hay jugadores que no están a su nivel, yo tampoco”

Luka Modric compareció ante los medios de comunicación en zona mixta, después de la derrota del Real Madrid ante la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu. El jugador croata hizo autocrítica sobre la situación actual que atraviesa el equipo blanco.

El ’10’ reconoció que su momento profesional no es el mejor, al igual que tampoco el de muchos de sus compañeros. “Hay muchos jugadores que no están rindiendo a su mejor nivel. También hablo por mí mismo”.

“Falta gol y falta unidad en el campo. Esa es mi opinión. Tenemos que sentarnos y hablar entre nosotros. No es normal lo que nos está pasando”, afirmó Modric, que fue duro en su discurso con él mismo y con sus compañeros, a los que considera culpables del mal momento del Real Madrid.

“Hay razones, tenemos que ver cuáles son y asumir responsabilidades. Tenemos que tener más unidad en el campo. No podemos tener una cagada cada partido, nos falta concentración y nos falta gol”, prosiguió Luka.

El centrocampista también se refirió al VAR en unas palabras parecidas al resto de miembros del club. “No podemos hacer nada. El VAR va a seguir ahí. No entiendo como no entra en una situación tan clara como el penalti de Vinicius. No tenemos que lamentarnos por el VAR o si nos perjudicó. Tenemos que centrarnos en otras cosas”.

Modric defendió a Solari, otro de los focos de culpa que se encuentran en la mala racha del Real Madrid. “No entra, tenemos que asumir esto y mejorar, ya está. El míster está haciendo buen trabajo pero claro, no puede meter goles. Prepara bien los encuentros, tiene ilusión, luego estamos nosotros”.