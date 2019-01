Villarreal – Real Madrid: Horario y dónde ver el partido de Liga Santander

El Real Madrid se mide al Villarreal en el partido aplazo por el Mundial de Clubes, correspondiente a la jornada 17 de la Liga Santander.

El Villarreal – Real Madrid se juega este jueves, 3 de enero, a las 21:30 horas, en el partido correspondiente a la jornada 17 de La Liga Santander. El conjunto madridista vio como su partido se aplazaba debido al Mundial de Clubes que acabó ganando. Ahora, buscará los tes puntos ante un conjunto metido en los puestos de descenso y que busca salir de la quema.

Los blancos llegan a ocho puntos del Barça. Son cuartos en la clasificación y cualquier derrota les hará perder el tren de LaLiga. Pero desde la llegada de Solari sólo contabilizan dos partidos sin puntuar, lo que les pone en una buena solución, pues la desventaja aún es remontable.

Tras ganar el Mundial de Clubes los blancos llegan con las pilas cargadas a la Liga. No transmiten un buen juego, pero si esa seguridad que no tenían con el anterior técnico. A ocho puntos del Barça, el conjunto madridista se planta en La Cerámica con el objetivo y llevarse una de llevarse una victoria y recortarle una diferencia al Barcelona, que podría volverse en abismal de no concretarse.

El conjunto que dirige en la actualidad Luis García Plaza se encuentra en puestos de descenso. Una situación atípica para lo que acostumbra un conjunto de su calidad. El conjunto amarillo tiene 15 puntos y se encuentra a un punto del Athletic, que marca la permanencia. Tras la destitución de Calleja buscarán llegar a unos objetivos que eran reales a comienzos de la temporada pero que se han ido difuminando con el paso de las jornadas.

El conjunto que dirige Santi Solari ha ganado un total de ocho partidos de todo los que ha dirigido el técnico. Con la llegada de Solari cierto es que no han mejorado la imagen, pero han conseguido las victorias que anteriormente se resistían.

El conjunto madridista no puede gastar más oportunidades si no quiere perder el tren que le enganche a la Liga. Con un partido aplazado se miden al conjunto castellonense con el objetivo de salir de la quema que marca el Athletic.

Por parte de los de Solari, los blancos llegan con bajas. Mariano y Nacho probablemente no estarán frente al cuadro groguet. Los blancos podrían ir con un equipo similar al que ganase en su último partido, por el Mundlial de Clubes.

Así las cosas, los blancos irían con Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Macelo; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Lucas y Benzema, Mientras que García Plaza podría salir con: Asenjo; Layún, Víctor Ruíz, Álvaro, Jaume Costa; Chukwueze, Trigueros, Cáseres, Fornals; Bacca y Gerard.