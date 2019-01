Así será el Real Madrid 2019

El Real Madrid prepara una revolución de cara a 2019. El conjunto madridista intentará incorporar a Neymar y Hazard como estrellas principales. Además, se repescará a Mario Hermoso y llegarán dos nuevas perlas: Rodrygo y Brahim.

El Real Madrid empieza el año nuevo con la esperanza de mejorar el 2018. En el año que acaba de dejarnos, el conjunto madridista levantó su decimotercera Champions League, pero sufrió una gran revolución en verano, con la marcha de dos de sus hombres claves: Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo. Ahora se prepara otra de cara a la siguiente temporada. Repasamos el Real Madrid que viene en este 2019.

El conjunto madridista abordará, en primer lugar, el fichaje de Eden Hazard. El belga es el eterno pretendido de la entidad de Chamartín y todo hace indicar que este verano podría ser el de su llegada. Los blancos están ante una oportunidad única, pues el hecho de que termine contrato en 2020, hace que el jugador pueda llegar al Bernabéu por una cantidad inferior a los 100 millones de euros.

La llegada de Hazard sería importante, pero no sería la piedra angular del proyecto. El club, y en particular Florentino Pérez, tienen una obsesión: Neymar Junior. El brasileño es ese jugador sobre el que se armaría el nuevo proyecto madridista. Desde la entidad saben que no será fácil, pues el PSG pondrá todas las trabas posibles para dejar marchar a su estrella. Una de las principales esperanzas para llevar a cabo su fichaje, es una sanción al club por incumplir el Fair Play Financiero, que les obligue a vender a una de sus estrellas.

Mario Hermoso es otro de los jugadores que puede unirse en verano a la disciplina madridista. El conjunto blanco tiene la intención de repescar a su canterano, que está creciendo a pasos agigantados en el Espanyol. Se ha convertido en un jugador fundamental en la disciplina perica y el club tiene la idea de incorporarle a final de temporada como refuerzo para una zaga en la que faltan efectivos.

Por último se incorporarán dos jóvenes promesas. Una de ellas ya es jugador del club, aunque se encuentra cedido en Brasil. Se trata de Rodrygo. Por otro lado, está Brahim. El Madrid y el Manchester City están a punto de cerrar la operación, que llegaría en este inicio de este nuevo año. Las dos perlas se unirán a la nómina de jugadores como Vinicus, Ceballos, Valverde… en los que se tienen depositadas esperanzas de cara al futuro.