Roberto Martínez: “Hazard está preparado para llevar cualquier proyecto a nivel mundial”

El seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, ha afirmado que su consejo para el mediapunta Eden Hazard, jugador del Chelsea FC que está en la órbita de clubes como el Real Madrid, "es que sea feliz y que siga su intuición" más allá de los rumores.

“Es una persona que siempre se guía por su intuición. No es un jugador que no sea realista, sino que dejó Bélgica muy joven porque quería ser futbolista y a partir de ahí ha conseguido cosas con clubes que no son normales”, dijo Martínez en una entrevista exclusiva con TVE.

“Es una persona que está preparada para llevar cualquier proyecto a nivel mundial”, opinó el seleccionador belga. “Mi consejo es que sea feliz y que siga su intuición”, aseveró el técnico español de los ‘Red Devils’ antes de analizar al resto de sus estrellas, como el portero madridista Thibaut Courtois.

“Thibaut es fascinante. Desde los 16 años, llegó a la portería por accidente y es un animal para esa posición”, indicó. “Es muy competitivo, muy perfeccionista y te da energía en el vestuario”, agregó su seleccionador.

“Es excelente en lo que hace, pero lo que le hace especial es la actitud”, reiteró. “Es una persona muy normal fuera del terreno de juego. Piensa en el equipo pero siempre quiere ganar y conseguir éxitos”, comentó para luego no ‘mojarse’ al respecto de otros grandes porteros europeos.

“Comparar jugadores es odioso y subjetivo. Lo que es verdad es que Thibaut fue el mejor portero del Mundial. Ahí es muy fácil ser objetivo y que la competición decida. Oblak está dando buen nivel de club, pero lo que ha conseguido Courtois a nivel internacional… Eso nos da una contestación objetiva”, concluyó Martínez.