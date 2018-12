¿Isco por Hazard?

En el Real Madrid saben que tienen un "problemón" con el malagueño Hazard sigue sin renovar con el Chelsea y está a tiro

Isco Alarcón se ha convertido en un problema para el Real Madrid, y gordo. La gota que colmó el vaso fue su actitud este miércoles durante el partido de Champions ante el CSKA en el Bernabéu, desafiando a su afición y a sus propios compañeros con gestos impropios de un profesional. Lejos de pedir perdón tras el encuentro, Isco ha guardado silencio y en Concha Espina están hartos de esa rebeldía que demuestra en el día a día y también en los partidos.

El de Arroyo de la Miel se ha quedado sin apoyos en el vestuario, en el club e incluso en el Santiago Bernabéu. Está a uñas con sus compañeros, con su entrenador y el cuerpo técnico, con la directiva y con la afición, de ahí que su situación a día de hoy sea insostenible salvo que admita sus errores y pida perdón a todos. Isco es a día de hoy “un problemón”, y en Concha Espina hay quien empieza a plantearse su salida del Real Madrid como la única solución… Es ahí donde entra en escena Eden Hazard, que sigue sin renovar con el Chelsea e insiste en su deseo de vestir la camiseta blanca.

En Stamford Bridge empiezan a dar por perdido al crack belga, que cumple contrato en 2020 y sigue desechando propuestas para ampliar su contrato. El caso es que Isco Alarcón gusta muchísimo al Chelsea, además de a otros grandes de la Premier y la Serie A, de ahí que el malagueño pueda ser una buena moneda de cambio para que Hazard fiche por el Real Madrid.

El truque podría ser una buena opción para las cuatro partes implicadas. Hazard conseguiría hacer realidad su sueño de jugar en el Real Madrid, Isco se marcharía a un club en el que podría ser de nuevo protagonista y empezaría de cero en la Premier League, y el Real Madrid y el Chelsea haría un cambio de cromos interesante. Los ingleses no quieren deshacerse del belga, pero saben que si no lo venden el próximo verano podría irse libre y gratis en junio de 2020, por lo que no se arriesgarán a que eso ocurra…