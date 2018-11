Pedraza se deja querer por el Real Madrid

El club blanco sigue al veloz zurdo del Villarreal Puede jugar de lateral y de extremo y gusta mucho a Luis Enrique

El Real Madrid no pierde de vista a Alfonso Pedraza, futbolista del Villarreal y de la Selección Sub-21. El conjunto blanco valora la polivalencia del futbolista cordobés, que puede desempeñarse en cualquier posición del flanco izquierdo y cuyo punto fuerte es la tremenda velocidad que tiene. El propio jugador fue cuestionado por ese interés en una entrevista para Radio Marca y dejó claro que le gustaría dar el salto a un club como el Real Madrid.

“¿Interés del Madrid? Para mí es una motivación extra para seguir trabajando, para dar el máximo de mí en el campo. Nunca sabes si es verdad o mentira, pero te lo tomas como una motivación. Eso es soñar a lo grande y claro que me encantaría jugar en un equipo grande”, dijo Pedraza, que está adaptándose a la posición de lateral izquierdo a la perfección: “Este año estoy jugando casi siempre de lateral, soy joven e intento aprender cada día para llegar algún día a un grande”.

El joven futbolista del Villarreal, que gusta muchísimo a Luis Enrique. El seleccionador ha tirado de él ya para completar algún entrenamiento de la Selección absoluta y le sigue de cerca. “Entrenar con la absoluta es lo máximo, es estar con los mejores jugadores del mundo. Me costó dormir el día antes, no te ves nunca con esos jugadores hasta el día que estás. Fue una experiencia muy buena para mí. Me llamó Luis de la Fuente, el míster, y me dijo que al día siguiente tenía que entrenar con ellos. Los jugadores me acogieron muy bien y eso es importante”, explica.

Se sintió bien Pedraza con los ‘mayores’ y espera poder repetir: “Luis Enrique es muy cercano, nos pregunta bastantes cosas cuando subimos a entrenar y está muy encima de nosotros. Entrené como lateral izquierdo, es una posición que me gusta y que va muy bien para mi estilo de juego. Llevo bien el cambio, no me importa jugar de extremo o de lateral. Jugar es lo más importante para mí. De lateral tengo más recorrido, más banda para mí. Me siento muy cómodo en ambos puestos”, finalizó.