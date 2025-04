La serie más esperada de Max ya tiene fecha de estreno: la cuarta temporada llega muy pronto

Una de las series preferidas de los aficionados a las ficciones de terror y suspense es From. Una sorprendente serie creada por John Griffin para Epix que se estrenó el 20 de febrero de 2022 en Estados Unidos y de la que en España se pueden ver sus tres temporadas en la plataforma de streaming Max. Sus seguidores, después del estreno de la tercera temporada en 2024, están esperando que se emita la cuarta entrega. Aunque ya está en marcha la producción serie, todavía se desconoce cuál será la fecha definitiva de estreno en la plataforma de streaming Max de sus nuevos 10 episodios. Lo que está claro es que va a resultar complicado que tenga lugar antes de 2026. Desde su estreno la serie From ha contado con un gran éxito de audiencia y con buenos comentarios por parte de la crítica.

La serie From está ambientada en un pueblo del centro de Estados Unidos del que sus habitantes no pueden salir y tienen que resignarse a sobrevivir. Si alguno intenta escapar tendrá que luchar con las horribles criaturas que se encuentran en el bosque que rodea el pueblo. En la cuarta temporada, el sheriff Boyd Stevens tendrá que investigar la forma de romper la burbuja sobrenatural tras escapar de la prisión en la temporada anterior. From es una serie perfecta para los aficionados a la ciencia ficción, el misterio y el suspense que quieran sentir emociones fuertes.

Una ficción de terror a la altura de otras de terror que triunfan en otras plataformas de streaming como American Horror Story (Disney+) y La maldición de Hill House (Netflix). La serie From tiene un 96% de valoraciones positivas en el agregador de reseñas Rotten Tomatoes y una calificación de 7,8 en la web ImDb.

El esperado estreno de la cuarta temporada de From

Aunque por ahora no se ha confirmado oficialmente, va a resultar muy complicado que se estrene esta nueva temporada de la serie antes del otoño de 2026. Según se ha informado TV Line, la serie comenzará el rodaje de sus nuevos episodios este verano en Nueva Escocia. John Griffin el creador de From también declaró que la producción de los nuevos episodios no terminaría hasta Navidad.

Como hemos explicado la serie From sigue a un grupo de personas que quedan atrapadas en un misterioso pueblo del que no pueden escapar. Pronto se dan cuenta de que toda una serie de a criaturas aterradoras se esconden en el bosque y de que lo mejor es esconderse dentro de las casas antes del anochecer. Además de esta situación inquietante, este grupo de personas que han llegado al pueblo y no pueden salir se dan cuenta de que el pueblo esconde secretos inquietantes.

Lo curioso es que durante el día parece el pueblo perfecto y todos mantienen una apariencia de normalidad. ¿Podrán descubrir cuál es el misterio de este pueblo sus protagonistas en la cuarta temporada? ¿Tendrán la posibilidad de salir por fin de ese tenebroso pueblo del centro de Estados Unidos?

Otro de los grandes aciertos de esta serie es la elección del reparto, ya que todos interpretan con convicción sus papeles. Los protagonistas de esta serie son los actores Harold Perrineau, Eion Bailey, Catalina Sandino Moreno, Shaun Majumder y Avery Konrad, entre otros muchos.

El final de la tercera temporada de la serie de terror From

Si todavía no habéis visto la tercera temporada, os recomendamos que no leáis los siguientes párrafos porque contienen spoilers. Aunque todavía quedan muchas incógnitas que se tendrán que resolver la última temporada de From, poco a poco sus protagonistas van descubriendo algunos de los misterios del pueblo. Por ejemplo, La joven Julie logra advertir a Jim sobre su destino, aunque también llegó demasiado tarde para salvarlo de su trágico final. Julie tiene un don ya que puede viajar en el tiempo y seguro que será una pieza clave en esta próxima temporada que saber qué es lo que ocurre realmente en este misterioso pueblo.

También en esta tercera temporada Jim se enfrentó al Hombre del Traje Amarillo, que es un siniestro personaje que puede ser que es responsable de mantener el ciclo de desesperación y muerte en este pueblo. Esto le costará a Jim la vida, ya que el Hombre del traje amarillo le asesina. En esta cuarta temporada veremos si otros personajes como Tabitha y Jade, que han descubierto muchos secretos del pueblo, correrán la misma suerte. ¿Lograrán por fin salir del misterioso pueblo o se tendrán que quedar allí para siempre?

Los seguidores de esta serie de suspense y misterio no tendrán más remedio de esperar al estreno de la cuarta temporada para ver qué es lo que ocurre. También pueden volver a ver los episodios de las tres temporadas anteriores de From que se pueden disfrutar en Max para no perderse cuando llegue el estreno de los nuevos episodios.