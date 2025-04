No hay sanción deportiva para Rüdiger y estará contra el Arsenal

No hay sanción deportiva para Rüdiger, que podrá estar contra el Arsenal el próximo martes en la ida de los cuartos de final de la Champions. La UEFA ha castigado al alemán y a Mbappé con un partido de sanción, que no cumplirán siempre que no reincidan, y con multas económicas, que también ha recibido Ceballos por su corte de mangas a la grada tras recibir escupitajos e insultos de la afición del Atlético de Madrid. Vinicius se ha quedado sin castigo.

El máximo organismo continental ha impuesto una multa de 40.000 euros a Rüdiger, mientras que a Mbappé ha sido de 30.000 y a Ceballos de 20.000. Tal y como adelantó OKDIARIO, el Real Madrid no esperaba sanción deportiva y contaba con ellos para el encuentro contra el Arsenal.

La UEFA abrió expediente a Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Antonio Rüdiger y Dani Ceballos por la celebración de la victoria en el Metropolitano. El organismo europeo ha investigado a estos cuatro jugadores del Real Madrid por «acusaciones de conducta indecente» al terminar la eliminatoria de octavos de final de la Champions con la tanda de penaltis en la que los blancos se impusieron al Atlético para pasar a cuartos del torneo.

La UEFA puso el foco en estos cuatro futbolistas por su celebración en el fondo del estadio rojiblanco, donde se hallaban cientos de aficionados madridistas, alegres por la clasificación de su equipo. En el caso del alemán, se le investigó por un gesto en el que se llevó la mano al cuello; Mbappé, por un gesto hacia los genitales; y Vinicius, por enfrentarse con la grada antes y después del final del encuentro.

Los castigos de la UEFA