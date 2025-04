Los coches que pueden conducir a 150 km/hora y la DGT no les va a multar: inaudito

¿Sabías que es posible circular a 150 km/hora en algunas autopistas y autovías de España? Aunque la velocidad máxima para la mayoría de los vehículos es de 120 km/hora, hay una excepción que permite a algunos automóviles alcanzar los 150 km/hora sin que esto sea considerado una infracción. Esta norma se aplica sólo a vehículos de prueba, aquellos utilizados por los fabricantes de automóviles para realizar pruebas de desarrollo y homologación de nuevos modelos.

Los requisitos para circular a 150 km/hora

ELa Dirección General de Tráfico (DGT) establece que la velocidad máxima en autopistas y autovías es de 120 km/hora. Sin embargo, hay una excepción que permite a ciertos vehículos superar este límite y circular a una velocidad de 150 km/hora: el vehículo debe cumplir con una serie de condiciones y estar destinado a pruebas de investigación.

Este tipo de vehículos, conocidos como «vehículos de prueba», están diseñados para realizar ensayos relacionados con el desarrollo de nuevos modelos y tecnologías para la industria automotriz. La velocidad de 150 km/hora no es arbitraria, sino que está pensada para facilitar la evaluación de la seguridad y el rendimiento de los vehículos en condiciones controladas, pero sin comprometer la seguridad del resto de los conductores.

V-12

Para que un vehículo pueda circular a 150 km/hora en las autopistas y autovías españolas, debe cumplir con un requisito fundamental: llevar un distintivo específico que lo identifique como un vehículo de prueba. Este distintivo se conoce como el V-12 y consiste en una placa roja con las siglas «F.V.», que se colocará tanto en la matrícula delantera como en la trasera del vehículo. La presencia de esta señal indica que el automóvil está destinado a una función de investigación y prueba, y es uno de los elementos clave para autorizar la circulación a una velocidad superior al límite estándar.

La DGT, a través del Reglamento General de Vehículos, establece que los vehículos de prueba pueden superar en 30 km/hora el límite de velocidad establecido en las autopistas y autovías. Es decir, en vez de los 120 km/h permitidos de manera general, estos vehículos pueden circular legalmente a 150 km/hora. Sin embargo, es importante subrayar que esta autorización no aplica a todos los coches, sino únicamente a aquellos que estén realizando pruebas para fabricantes de automóviles y otras empresas relacionadas con el sector.

Condiciones

El uso del distintivo V-12 no es ilimitado, ni está permitido en todas las circunstancias. La normativa establece que estos vehículos sólo pueden circular a 150 km/hora en autopistas y autovías, pero bajo condiciones muy específicas. No se permite que estos vehículos realicen pruebas en vías urbanas, carreteras convencionales o en tramos donde haya una señalización que indique un límite de velocidad inferior. Además, las pruebas no se pueden llevar a cabo en tramos con una alta concentración de accidentes, ya que esto podría poner en peligro la seguridad de otros conductores.

Las marcas de vehículos deben solicitar a la DGT un permiso específico con al menos 72 horas de antelación, el cual debe especificar el itinerario, las condiciones de la prueba y el propósito de la misma. Además, los vehículos de prueba no los puede conducir cualquier persona, sino únicamente conductores profesionales contratados por las empresas encargadas de la investigación.

Proceso de autorización

Cuando un fabricante de automóviles o una empresa de investigación solicita el permiso para realizar pruebas con un vehículo a 150 km/hora, la DGT evalúa la necesidad de realizar la prueba y si las condiciones de seguridad son adecuadas. En algunos casos, si la prueba requiere un tramo de carretera específico o implica riesgos mayores, se podrá señalizar la zona o incluso cerrar la vía al tráfico temporalmente.

La posibilidad de realizar pruebas de vehículos a una velocidad superior a la permitida es fundamental para el desarrollo de nuevas tecnologías y la mejora de la seguridad vial. Las pruebas a 150 km/h permiten a los fabricantes evaluar el rendimiento de sus vehículos en condiciones más exigentes y recoger datos valiosos que, a largo plazo, pueden beneficiar a todos los conductores.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos vehículos de prueba no están destinados a la velocidad extrema ni a batir récords, sino que su objetivo es facilitar la investigación y el desarrollo de modelos más seguros y eficientes para el mercado. El respeto a la normativa y a las medidas de seguridad es fundamental para que estas pruebas se realicen de manera controlada.

En conclusión, los vehículos de prueba pueden circular a 150 km/hora bajo condiciones específicas, contribuyendo al desarrollo de tecnologías automotrices.