Roberto Brasero activa todas las alarmas y avisa: «El viernes nos espera…»

Todas las alarmas están activadas ante el serio aviso de un Roberto Brasero que sabe muy bien lo que nos está esperando. Habrá llegado ese momento de poner sobre la mesa determinados cambios que acabarán siendo los que marcarán un antes y un después. De la mano de una novedad importante que llega durante un fin de semana en el que debemos estar preparados para lo peor. Con ciertas novedades destacadas que pueden ser claves y hasta la fecha no habíamos tenido en cuenta.

Este viernes las alarmas se activarán en algunas partes del país, con la mirada puesta a una situación de inestabilidad que irá en aumento y que puede ser la que nos haga reaccionar a tiempo. Sobre todo, si tenemos en cuenta algunos elementos que pueden ser los que nos afecten de lleno. Son tiempos de ver llegar una modificación de lo que esperaríamos, con ciertas novedades que hasta el momento no pensábamos que podríamos tener y que acabarán siendo noticia. El mal tiempo acabará siendo el que marque estas próximas jornadas que tenemos por delante y que pueden ser claves. Este mismo viernes, nos enfrentaremos a unos fenómenos que son poco comunes.

Activa todas las alarmas Roberto Brasero

Roberto Brasero es el experto que puede acabar siendo el que marque nuestro fin de semana, de la mano de una serie de detalles que pueden ser claves. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que tenemos por delante y en lo que nos está esperando.

El fin de semana es el momento de la semana que todos esperamos con ganas, de la misma forma que el viernes, suele ser el día en el que se producen más desplazamientos. Especialmente en unos días en los que todo puede acabar siendo posible, en concreto, tenemos algunos elementos que pueden ser fundamentales.

Este profesional no duda en advertirnos de lo que nos espera estos días en los que quizás deberemos empezar a pensar en una serie de cambios que pueden ser los que marcarán la diferencia. Por lo que, habrá llegado ese momento de apostar claramente por ciertos elementos que pueden ser los que marcarán la diferencia.

Roberto Brasero no duda en activar todas las alarmas ante una serie de fenómenos que llegarán con fuerza en estos días. Este experto no duda en hacer un retrato de lo que nos está esperando en estas jornadas.

Este viernes tendremos esta previsión del tiempo

El experto en el tiempo, Roberto Brasero, no duda en advertirnos de lo que está a punto de pasar. Son días de esperar lo inesperado y de buscar una serie de datos que pueden acompañarnos en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Habrá llegado el momento de apostar por esta previsión del tiempo.

Tal y como nos explica desde su canal de Antena 3 este experto: «Hasta las cinco de la tarde de este jueves se habían recogido casi 40 l/m2 en las provincias de Córdoba, Guadalajara y Toledo, 36 l/m2 en el Retiro, en el centro de Madrid y 43 l/m2 en el Puerto de Navacerrada, la mayoría en forma de nieve. ¡Se alarga la temporada!. Un primer frente de la borrasca Nuria nos ha dejado ya hoy estas copiosas lluvias y nevadas (también en La Rioja con 35 l/m2 en Valdezcaray) y esta noche otro frente tomará el relevo para dejarnos un viernes también pasado por agua en muchas zonas donde tanto llovió en el mes de marzo y que mañana recibirán otra buena ración de lluvias. Estamos hablando del oeste de Andalucía y de Castilla La Mancha, Extremadura y sur de Castilla y león, por la sierra de Gredos. Volverá a ser un viernes de cielos cubiertos y lluvias generalizadas salvo en Baleares donde no se esperan, o en Cataluña y el sureste peninsular donde serán menos probables. En Mallorca sí podrán tener fuertes rachas de viento en la sierra de Tramontana, y soplará también con fuerza en el país vasco y en Huelva y Cádiz. Y en Canarias ya no tanto. Las temperaturas mañana subirán suben por el este y en el resto no cambian mucho».

Siguiendo con la misma previsión: «La borrasca Nuria se alejará durante el sábado y aunque podemos empezar el día aún con muchas nubes la previsión es que se vayan abriendo grandes claro y se retiren las precipitaciones según avance la jornada. Amaneceremos con temperaturas más bajas que las de hoy por la tarde aumentarán de forma moderada en el Valle del Ebro, litorales del levante y sur de los principales sistemas montañosos de la mitad sur y descenderán también de forma moderada en las mesetas y Pirineos. En Canarias podría volver a llover a final del día en el oeste del archipiélago. Y el domingo el día debería amanecer soleado en la mayor parte de España pero a mediodía y sobre todo por la tarde es probable que se vaya nublando de nuevo en el suroeste peninsular y que acabe lloviendo en el oeste de Andalucía o el sur de Badajoz el domingo por la tarde, pero no serían lluvias tan fuertes o tormentas como las que mañana sí podemos tener en esas y otras zonas del oeste y centro peninsular».