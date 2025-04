Un soltero de ‘First Dates’ descubre que su cita fue actriz del destape: «No estamos en la misma onda»

El equipo de First Dates continúa ayudando a los solteros de nuestro país a encontrar el amor. El popular formato de citas de Cuatro se ha convertido en una de las opciones favoritas por muchas personas a la hora de probar suerte a nivel sentimental. Una aventura televisiva donde dos personas que no se conocen de nada tienen una primera cita, la cual estará siendo grabada en todo momento por cámaras de televisión. Una pequeña premisa que lleva funcionando casi nueve años y que, recientemente, presentó a la audiencia la cita de Lidia. La soltera es una actriz y vedette jubilada, de 67 años, y originaria de Zaragoza. Participó en Perros callejeros, de José Antonio de la Loma.

«Empecé como actriz por un anuncio del periódico en el que buscaban a modelos y actrices», comentó en su presentación para el formato. En el amor no ha tenido demasiada suerte, por lo que ha querido vivir la experiencia del programa de primera mano. Eso sí, tiene muy claro lo que busca en un hombre. «Que estén pasados de rosca», indicó. Una respuesta que dejó a Laura Boado sin palabras. «Mayorcitos, que estén de vuelta de todo», le aclaró a la trabajadora. «Me gusta el hombre serio pero alegre. Tampoco me gustan los que están bailando siempre», agregó. Ante ello, minutos después, la organización le presentó a Manuel, un florista y camionero jubilado, de 72 años, que también es originario de Zaragoza.

Manuel no es la primera vez que asiste a First Dates en busca del amor, pues hace cinco años ya realizó su gran debut. El primer encuentro entre la pareja de solteros fue bastante acertado, por lo que no dudaron en acercarse a su mesa del restaurante para conocerse mejor. Un intercambio de palabras donde hablaron de diversos temas para saber si compartían gustos o aficiones en común.

Pero, aunque, a priori, todo iba marchando a las mil maravillas, todo cambió cuando Lidia le desveló a Manuel cuál era su profesión en el pasado. «No me gusta ninguna vedette, porque no he ido nunca a ver eso», opinó el soltero. «Si salen por la tele, automáticamente cambio de canal (…) No me gusta para nada, no me va una mujer así», manifestó de manera contundente.

Una reacción que dejó a la soltera sorprendida, pero no se calló. «A los hombres esto a veces les echa para atrás, porque piensan que has tenido una vida como muy libertina y para nada, no tiene nada que ver», se defendió ella ante las cámaras. «Tú vas a hacer tu espectáculo, terminas, cobras y te vas a tu casa. A mí en mi casa me esperaban cuatro churumbeles», agregó. Y es que, fue duro para Lidia compaginar su trabajo con su vida como madre.

La decisión final de ‘First Dates’

La cita entre Manuel y Lidia estaba destinada a fracasar, pues no consiguieron simpatizar ni en sus aficiones. Mientras al soltero le gustaba el baile y esquiar en la montaña, ella aseguraba ser «más de playa» y no querer pertenecer «al club de baile de los jubilados».

Por ello, en la decisión final, ambos participantes lo tuvieron claro. «No tendría una segunda cita porque no estamos en la misma onda los dos», dijo él. «Nos hemos dado cuenta en seguida de que no había cercanía entre nosotros», sentenció Lidia.