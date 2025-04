Así reacciona un soltero de ‘First Dates’ al saber que su cita es autista: «Algo positivo»

Las puertas del restaurante de First Dates se han vuelto a abrir. El popular show de citas a ciegas está a punto de celebrar su noveno aniversario en televisión, por lo que las emociones entre el equipo son notables. Pero, mientras el gran día se acerca, nuevos solteros siguen acudiendo con el objetivo de encontrar a su media naranja. Una aventura televisiva donde, recientemente, la audiencia tuvo la oportunidad de conocer a participantes como Ariadna, una joven de 30 años, con autismo, que trabaja como administrativa y creadora de contenido. Así pues, y debido a que fue la primera en llegar al local, fue recibida por Carlos Sobera. Un primer encuentro donde la soltera le contó que tenía un pódcast de neurodivergencia, al cual invitó a participar.

De esta manera, la comensal le comentó al comunicador que tras sufrir «bullying muy fuerte en el colegio» fue diagnosticada con autismo. Una situación que tuvo lugar a sus 20 años. «Me sentía diferente en la forma de ver el mundo y actuar (…) Es algo genético, mi madre también es autista y nos sentimos muy identificadas», explicó en uno de los totales. «Poder estar aquí en primera persona y dar voz a muchas mujeres autistas que aún están sin diagnosticar, les va a ayudar a sentirse acompañadas», agregó. Asimismo, en el amor no ha tenido suerte. A pesar de haber tenido cinco relaciones sentimentales, sigue en busca de su media naranja.

Minutos más tarde llegó Toni, su cita. El joven, de 31 años, se presentó como un agente de servicio de atención al cliente. Nada más llegar al local, el joven quiso demostrar su forma de ser romántico y le dio un corazón de peluche a Ariadna. «Me ha encantado», señalaba la soltera. De esta manera, ambos comenzaron a hablar un poco con la intención de romper el hielo y conocerse mejor.

Fue entonces cuando Ariadna le contó que era autista. Una revelación que sorprendió a Toni, pero gratamente. «Para mí tener autismo es tener una personalidad original. Es algo positivo», confesó. Respecto a él, explicó que se está realizando las pruebas para confirmar que cuenta con autismo, ya que fue diagnosticado erróneamente en el pasado con otros trastornos.

Los dos solteros han sufrido bullying en el pasado, por lo que se mostraron muy contundentes. «Todos tendríamos que estar en el mismo bando», señalaba ella. «Todos podemos lograr lo que queramos con determinación», agregó. Por ello, quisieron aprovechar su paso por el programa de televisión para dar voz a este suceso.

La decisión final de ‘First Dates’

Ariadna y Toni estaban disfrutando de una velada bastante amena, pero la soltera se vio en la obligación de aclarar una cosa: no le gusta el sexo. Un punto con el que no coincidió con Toni. «A mí sí me gusta, claro que me gusta. Yo estaría dispuesto si ella quisiera algún día, si no lo que importa es una buena relación», expresaba el comensal.

Al concluir el encuentro, en la decisión final de First Dates, los solteros lo tuvieron claro. «Es una persona auténtica, sincera, y se le nota que tiene buen corazón», dijo ella. Unas palabras que fueron seguidas de un rotundo «sí» a querer vivir una segunda cita. Una respuesta que coincidió con la de Toni.