First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, puesto que cuentan con un equipo verdaderamente sorprendente, espectacular y excepcional. El pasado martes 1 de abril pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates, en la que los espectadores pudieron conocer a Leyre y Diego. La joven de 19 años que estudiaba bachillerato artístico. Entre otras cuestiones, reconoció que su objetivo es estudiar filosofía y que la gente suele tener una imagen equivocada de ella: «La gente piensa que soy roja», comentó al soltero. Al ver cómo el encuentro iba fluyendo, Leyre quiso hablar de un tema que también le fascina, que es la política: «¿Qué opinas de ‘Españita’?», preguntó ella, a lo que Diego respondió con contundencia: «No estoy con Pedro Sánchez, más bien tiro para el otro lado».

El zaragozano, ante las cámaras del equipo de First Dates, se sorprendió con la facilidad con la que Leyre sacó un tema que, a priori, puede ser controvertido en un primer encuentro: «Me ha chocado que me lo preguntase en una primera cita… A lo mejor con más confianza sí que le puedes preguntar a una persona sobre eso». Aun así, Diego ha querido tirar de sinceridad a la hora de confesar que está afiliado al Partido Popular. Algo que gustó bastante a Leyre, al darse cuenta de que tenían ideologías similares: «Yo tiro por VOX, la verdad… La izquierda no me gusta nada». Ante las cámaras, la joven quiso ir mucho más allá: «Me ha parecido un punto a favor que pensemos igual en temas de política, porque es complicado y más con mi pensamiento». Poco a poco, la confianza entre los solteros iba aumentando de forma considerable.

Hasta tal punto que no dudaron un solo segundo en hablar tanto de sus experiencias amorosas como de sexo. Ella, demostrando lo sumamente extrovertida que es, quiso preguntar por este asunto al zaragozano. Él no tuvo reparos a la hora de confesar que es virgen. Algo en lo que también coincidían, puesto que Leyre aseguró que no había tenido una primera vez y que no sentía ningún tipo de presión por dar ese paso.

«No ha llegado la persona o el momento adecuado», aseguró el soltero. Pero no todo quedó ahí, ya que se mostraron decididos a sincerarse respecto a sus orientaciones sexuales: «Yo le doy a todo. Soy bi, pansexual o como lo quieras llamar… Me gustan las personas», explicó Leyre. Él dijo ser heterosexual pero, ante las cámaras del equipo del programa, quiso reconocer algo: «Me he quedado en shock con que sea pansexual y de VOX».

En la decisión final de First Dates, los dos tuvieron claro que querían tener una segunda cita fuera del restaurante más famoso de la televisión. Al fin y al cabo, se dieron cuenta de que tenían muchas cosas en común, sobre todo en cuanto a temas políticos se refiere. «Tenemos gustos parecidos, porque los temas políticos son un tanto delicados». ¡El amor triunfó!