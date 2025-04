No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. De hecho, cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión con la firme intención de encontrar a su media naranja. El pasado martes 1 de abril, pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta manera, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Miguel Ángel, un soltero de 57 años que trabajaba como oficial de artes gráficas en Barcelona. Entre otras cuestiones, se definía como un hombre «romántico y ñoño», y reconocía que era un apasionado tanto de la fotografía como de la bachata. Además, Miguel Ángel fue más allá: «Soy una persona que de normal no tengo mucho», pero quería encontrar a una mujer «con buena conversación».

Su cita para esa noche era Yolanda, una gobernanta de 55 años que llegaba desde Barcelona. Lo hacía definiéndose de la siguiente manera: «Soy una persona que abraza árboles y habla con las piedras», y añadió: «Soy como la Abeja Maya, siempre estoy feliz como una perdiz». La primera impresión de ambos no fue idílica, ni mucho menos. Nada más empezar a hablar, empezaron a darse cuenta de que no iban a tener muchas cosas en común, ni mucho menos. Un claro ejemplo lo encontramos cuando ella confesó que le fascinaba el frío y la montaña, mientras que él prefería la playa y el mar. «Yo soy de las que, si tiene tiempo libre, va a la montaña… La arena no va conmigo», reconoció Yolanda. Él no dudó en opinar al respecto: «A mí la montaña y la playa me importan muy poco, lo importante es que en la montaña o en la playa haya buena conversación».

Carlos Sobera, por su parte, no tardó en intervenir para acompañar a los solteros hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Fue entonces cuando Yolanda comenzó a hablar: «Como ves, tengo el pie roto». Él decidió mirarle el pie, ya que no se había dado cuenta. Ella volvió a pronunciarse: «Eso es que no te has fijado en mí».

La catalana, por si fuera poco, explicó que una de sus grandes pasiones era el Taekwondo pero, a pesar de todo, este deporte también le había provocado graves consecuencias en el cuerpo. Algo que el soltero no pasó por alto: «Yo la veo muy desmejorada, no me atrevería a decir la edad que tiene, pero tengo amigas de 60 años que están mejor de salud que ella».

Todo empeoró de forma considerable cuando Yolanda aseguró que le fascinaban los horóscopos, algo que echó mucho para atrás al soltero: «Me parece un entretenimiento para ir al váter». Ese no fue el único punto en el que tuvieron diferencias, sino también en sus vidas nocturnas.

Ella reconoció que había perdido todo interés en salir de fiesta: «No tengo tiempo y acabo reventada cada vez que salgo», reconoció. Miguel Ángel, por su parte, era todo lo contrario: «Soy el señor de la noche y ella es Heidi. No coincidimos en nada». Una vez en el reservado, Yolanda se quedó sorprendida al descubrir lo mal que canta su cita: «Mi cara ha sido un poema».

En la decisión final de First Dates, y como no podía ser de otra manera, ninguno de los dos quiso tener una segunda cita con el otro, puesto que no tenían absolutamente nada en común. «No coincidimos en nada», alcanzó a decir Miguel Ángel, mientras también cerraba la puerta a una posible amistad en un futuro.