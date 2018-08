Buscando un 9 desesperadamente

Al Real Madrid no le terminan de convencer las opciones que hay en el mercado para traer un punta Entre los candidatos, Icardi y Cavani son los favoritos, pero aparecen otros nombres como Rodrigo Moreno, Timo Werner y Mariano Díaz.

El Real Madrid necesita un 9. El conjunto madridista ganó en el estreno liguero ante el Getafe por 2-0, mostrando una buena efectividad de cara a puerta, pues sólo chutó tres veces entre los tres palos. Sin embargo, como se pudo ver en la Supercopa, cuando las cosas se complican, los blancos sufren. Les cuesta mucho llegar a la portería rival y disponer de ocasiones claras y, cuando la pegada falle, empezarán los problemas.

Pero conjunto madridista no encuentra un delantero que le convenza. La marcha de Cristiano Ronaldo ha dejado al club sin su goleador y, aunque Bale está asumiendo el papel de líder dejado por el portugués, se hace evidente la necesidad de fichar un jugador que complemente el ataque blanco.

Los recursos de los que dispone el club no terminan tampoco de convencer. Pese a que Borja Mayoral el pasado año marcó 7 goles en los poco más de 900 minutos que disputó, su presencia como revulsivo no es muy alentadora, aunque el técnico le quiere en el equipo. Con Raúl de Tomás la situación es contraria. El también canterano madridista completó un gran año en el Rayo Vallecano, con el que hizo 24 tantos, sin embargo no parecen suficientes argumentos para ganarse la confianza de Lopetegui.

De ahí que parezca necesario que el conjunto blanco deba hacerse con un delantero de renombre. Sin embargo, desde la cúpula madridista no están dispuestos a tirar la casa por la ventana y las opciones que hay o son muy caras o no convencen. Las dos mejores opciones son las de Mauro Icardi y Edinson Cavani, pero también aparecen otras como la de Rodrigo Moreno, Timo Werner o Mariano Díaz.

Mauro Icardi viene de completar la mejor temporada de su carrera en las filas del Inter de Milán. El pasado curso terminó como ‘capocannoniere‘ de la Serie A, con 29 goles. Estar considerado uno de los mejores goleadores del mundo, unido a su juventud -25 años-, hacen que el conjunto neroazzurro no vaya a poner un precio precisamente bajo.

Otro de los principales candidatos es Cavani. El uruguayo es un nueve contrastado, además que la llegada de Neymar y Mbappé al PSG el año pasado y su relación con el brasileño hacen que este curso sea un candidato a salir de la entidad parisina. Pese a ser la operación a priori más sencilla, desde el club no están totalmente convencidos.

Otras opciones

Además de el charrúa y el argentino, el conjunto madridista maneja otros nombres. El primero de ellos es el de Rodrigo Moreno. Formado en las categorías inferiores del Real Madrid, el jugador se ha confirmado como un gran delantero en el Valencia de Marcelino. Además, es un hombre muy del gusto de Lopetegui, que lo incluyó en la lista definitiva de la Selección para el Mundial 2018. El principal problema reside en que el Valencia no está dispuesto a poner fácil su marcha y más si es al Madrid.

Entre los delanteros a seguir también destaca Timo Werner. El ariete del RB Leipzig es una de las mayores promesas que existen en el fútbol europeo. Con 22 años se ha destapado como el gran goleador del equipo del toro rojo y su precio oscila los 50 millones de euros, algo más que asumible. Además, el conjunto alemán no disputa Champions este año, un aliciente para fichar por los madridistas.

Por último, está Mariano Díaz. El ex jugador del conjunto madridista demostró un olfato goleador increíble en su único año como futbolista de la primera plantilla. El jugador ha demostrado ser una bestia goleadora en el Olympique de Lyon, con el que marcó 21 goles el pasado año en el conjunto francés. El jugador ya ha declarado su intención de volver a vestir la elástica madridista, aunque el Lyon pide por él un precio desorbitado.