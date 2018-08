Lopetegui: “Modric es jugador del Real Madrid y lo seguirá siendo”

Julen Lopetegui compareció tras la victoria del Real Madrid ante la Juventus, y el gran protagonista de la rueda de prensa fue un jugador que todavía no está ni en Estados Unidos: Luka Modric. El técnico vasco asegura que el croata seguirá, le elogia públicamente y se muestra tranquilo al respecto.

¿Tranquilo por Modric?

“Creo que lo contestó el presidente claramente y de manera concisa, no tengo mucho más que añadir al respecto. Modric es un futbolista extaordinario al que esperamos con los brazos abiertos”.

Sensaciones del equipo

“Contentos. El resultado siempre es anecdótico aunque siempre prefieres ganar que perder. Hoy ha habido cosas muy positivas y siempre hay cosas a mejorar. El equipo va dando pasos adelante. Teníamos enfrente un rival tremendo, es el equipo que más y mejor se ha reforzar. A pesar de ese gol de mala suerte el equipo se ha rehecho, ha tenido personalidad, tranquilidad. Ha seguido creyendo, hemos hecho un buen partido y hemos ganado”.

¿Recambio para Cristiano?

“No voy a hablar de ningún jugador que no pertenezca al Real Madrid. Marco y el resto de jugadores han hecho un partido excelente. Marco ha jugado sus primeros 45 minutos en una posición que no esta acostumbrado, lo ha hecho bien y estamos contentos con su partido”.

Papel de Modric

“Hablé con él después del excelente Mundial que hizo con su selección. Nos encomendamos a la vuelta, al día 8 que volverá a trabajar con vistas a ver si puede estar en ese día 15, el primer gran objetivo de la temporada. Le comenté que es un jugador que me apasiona, que me encanta. Lo sabe y creo que va a ser feliz jugando al fútbol en el Real Madrid. Es jugador del Real Madrid y lo seguirá siendo, no tengo ninguna duda. El presidente ya se manifestó. Lo hemos disfrutado y lo seguiremos disfrutando”.

Posible llegada de Courtois

“Cuando llegue, sin llega, me lo preguntas. De momento hablo del buen partido de Keylor, Lunin, Kiko, Luca… Si tenemos otra situación en el futuro me preguntas y te diré lo que pienso de ese tema”.

Asensio como delantero

“Es una alternativa, las pretemporadas sirven para probar cosas. Tenemos que buscar recursos dentro de la plantilla que tenemos y puede que en un momento puntual pueda actuar en esa posición u otras. Lo importante es cómo juegue, como interprete el juego. Hoy ha estado muy bien al igual que otros compañeros”.

¿Asensio y Vinicius titulares?

“No me olvidaría del partido que ha hecho Lucas, Javi, Reguilón, Nacho, Llorente, Valverde… No pondría el acento en uno o dos jugadores. El colectivo ha estado bien y así todos parecen mejores. Eso es una ley del fútbol”.

Reguilón

“Las decisiones las tomaremos una vez que pasen las semanas. Está tratando de aprovechar las oportunidades . Es un canterano con mayúsculas, con mucho corazón y ganas. Está trabajando muy bien y le animamos a que siga así. Las decisiones, más adelante”.