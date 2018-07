El Real Madrid, preocupado por las vacaciones de Benzema

No sería la primera vez que Benzema regresa de las vacaciones con "sobrepeso"

En el Real Madrid están preocupados por el estado de forma con el que regrese Karim Benzema tras sus largas vacaciones. Apartado de la selección, el francés está disfrutando de mes y medio de descanso y a tenor de las imágenes que él mismo está compartiendo a través de las redes sociales no se está privando de nada.

No sería la primera vez que Karim Benzema tiene que hacer dieta para bajar los kilitos de más tras los excesos estivales. El francés está disfrutando de un largo periodo de vacaciones al no tener que disputar el Mundial de Rusia, al contrario que gran parte de sus compañeros en el vestuario blanco. De modo que está aprovechando para poner en práctica sus pasiones: música, coches… Una vida algo desordenada que no gusta en el Real Madrid.

Line them up!!! @luxmia Una publicación compartida de Karim Benzema (@karimbenzema) el 28 Jun, 2018 a las 10:09 PDT

Mientras compañeros suyos como Marcos Llorente aprovechan el verano para seguir poniéndose a tono en el gimnasio, Karim Benzema está disfrutando de sus días en Miami con una de sus aficiones: los coches – asunto que ya ha dado algún que otro quebradero de cabeza en Concha Espina-. También la música y las fiestas están en la agenda del galo.

Su peor rendimiento

Benzema ha publicado alguna foto en el gimnasio, pero el 9 blanco ha dejado ver una incipiente barriguita… No parece nada preocupado el francés después de haber hecho su peor temporada en el Real Madrid. Karim tan sólo ha conseguido anotar 5 goles en la Liga, su peor registro desde que llegara al conjunto madridista. Además, con la marcha de Zidane, ha perdido a uno de sus principales defensores.