El Cartegena sufre un accidente de tráfico en su regreso en autobús desde Zaragoza

El autobús en el que viajaba la expedición del Cartagena ha sufrido durante la madrugada de este domingo un accidente de tráfico regresando de Zaragoza, donde el equipo cayó el sábado por 3-2 en la jornada 39 de Segunda División, aunque solo ha habido «daños materiales».

«Afortunadamente, sólo ha habido daños materiales en una colisión en la que estaban involucrados varios vehículos», señaló la entidad cartagenera en un comunicado. «La expedición albinegra se encuentra en perfectas condiciones, regresando a Cartagena en otro autobús», continuó.

El accidente tuvo lugar a las 05:00 horas en la A-53, a la altura de Moixent (Valencia), cuando el autobús albinegro se encontró con varios coches y un camión que acababan de tener una colisión múltiple y habían quedado sin control en medio de la autovía.

Según informa el club, el vehículo del Cartagena consiguió esquivar los dos primeros coches involucrados, pero acabó impactando con un camión grúa. «Solo hubo que registrar daños materiales, si bien la destreza y pericia del conductor del autobús del FC Cartagena logró evitar daños mayores», señaló.

El Cartagena, ya descendido a Primera Federación

El Cartagena, colista de la categoría de plata del fútbol español, perdió este sábado ante el Real Zaragoza en La Romareda (3-2) y está matemáticamente descendido a Primera Federación después de firmar 29 derrotas, cinco empates y cinco victorias en lo que va de campeonato.

El director de comunicación del club cartagenero, Joaquín Martínez, relató en Tiempo de Juego de la cadena Cope el testimonio de lo sucedido: «Estamos todos bien. Sorprendentemente, estamos todos bien porque el golpe ha sido realmente impactante. Fue en una zona de autovía, llegando a la zona de Albacete. El accidente te diría que se produce 15 o 20 segundos antes de pasar por allí, porque cuando el autobús ha llegado a esa zona había varios coches en medio de la carretera y al intentar esquivar a los máximos posibles hemos golpeado a un pequeño camión».

«La gran mayoría iba durmiendo. Yo, personalmente, iba escuchando música y en el primer bandazo he abierto los ojos para ver lo que pasaba. Los que iban durmiendo o tumbados son quizás los que peor golpe se han llevado. Al ver cómo ha quedado el autobús, los cristales rotos al hacerse la luz te das cuenta de que has tenido mucha suerte», explicó.

«Son buses adaptados, sin tantos asientos. No son como los normales y la gente cuando viaja suele tumbarse y hacer cosas que normalmente no se hacen en el coche con el cinturón. Después de ver cómo ha quedado todo, al llegar y nos preguntábamos unos a otros si alguien tenía más de un golpe. El chófer ha sido quien se ha llevado todo el golpe, que se ha producido en la parte delantera derecha y, afortunadamente, no había nadie sentando en el lado del copiloto», concluyó, poniendo el valor el hecho de que no hubiese ningún daño físico a los pasajeros de la plantilla del Cartagena.