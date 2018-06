El Real Madrid no regalará a Kovacic

Las palabras de Mateo Kovacic pidiendo su salida del Real Madrid de forma pública han podido romper la estabilidad en cuanto al capítulo de salidas del mercado de fichajes madridista, pero ni pilla por sorpresa en la cúpula ni se convertirá en una debacle para el club. El vigente campeón de Europa se verá obligado a modificar su proyecto para seguir venciendo, pero tiene claro que, si bien no cerrará la puerta a cal y canto a Mateo, esta sólo se abrirá si llega una gran oferta que permita a la entidad merengue invertir en un sustituto de nivel. Kovacic no se regala.

La postura del Real Madrid es cara en torno al internacional croata. No sólo cuentan con él de cara a la próxima temporada sino que se le considera un activo de futuro muy importante y llamado a ser el relevo de Modric cuando este no esté. Es por ello que en caso de no llegar una oferta de notable cuantía en lo económico para los intereses madridistas, Kovacic seguirá vistiendo de blanco después del mes de agosto.

A pesar de no haberse consolidado como titular en ningún momento en sus tres años como jugador madridista, Kovacic tiene un valor de mercado que le hace ser uno de los grandes atractivos de cara a los grandes clubes del continente. Los portales especializados cifran el precio del croata en 30 millones de euros, pero el Real Madrid espera sacar mucho más por un jugador de 24 años que sigue en progresión y podría terminar de explotar si un club le otorga las llaves de la titularidad.

La experiencia adquirida por Mateo en sus tres años en el Real Madrid también juega a favor del club a la hora de pedir un precio importante por su traspaso. Kovacic llegó a la capital de España siendo un jugador prometedor, con cierta realidad, pero alejado de la mayor competitividad posible, y se marchará, si alguien apuesta fuerte por él, con tres Champions League ganadas en el mejor equipo de los últimos años. Contar con un tricampeón de la máxima competición continental en tus filas debe pagarse, y desde Italia, Alemania e Inglaterra, lugares de los que se ha recibido interés por el jugador, saben de la importancia del jugador que quieren en sus filas.