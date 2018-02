La victoria del Real Madrid ante el PSG ha vuelto a demostrar que este equipo en Europa se transforma. Acostumbrados a los vaivenes durante esta temporada, el conjunto madridista sacó su mejor versión en una noche de Champions de las de verdad. El vigente doble campeón de la competición recibía al aspirante francés que, gracias a los petrodólares, ha logrado hacerse un hueco entre los grandes del continente. La gran victoria madridista por 3-1 hizo que los jugadores no tardaran en sacar pecho en las redes sociales.

Pocos faltaron a su cita con Twitter o con Instagram tras terminar los primeros 90 minutos de la eliminatoria. Desde los capitanes, hasta los llegados este verano. Casi todos quisieron pronunciarse, tras dar un golpe sobre la mesa, y agradecieron el apoyo mostrado por la afición durante el partido y en las horas previas a este, en el que lograron crear un ambiente mágico en torno al estadio.

El más contundente de todos fue Dani Ceballos. Al mediocentro madridista le está costando encontrar minutos en su primera temporada en el club. Sin embargo, está más que integrado dentro del plantel de Zinedine Zidane. El equipo vuelve a estar más unido que nunca y así lo demuestran las palabras del utrerano: “¡No estábamos muertos! En esta competición este equipo siempre demuestra su grandeza. Gracias a la afición por su apoyo, ha sido una noche mágica. ¡Hala Madrid!”.

Otro de los nuevos, Theo Hernández, vivía también desde dentro por primera vez al Bernabéu de las grandes noches. El lateral agradecía a la afición y se jactaba de la gran victoria del conjunto madridista. “Así, así, así gana el Madrid”, escribía el jugador en su cuenta de Twitter, en la que adjuntaba dos fotografías: una de sus compañeros celebrando un de los goles y otra del recibimiento de la afición. “Increíble partido y GRANDE nuestra afición. Juntos somos invencibles”, señalaba Theo.

This was only a start… But what a start it was… 😏⚽ #TheTeam #VamosReal #HalaMadrid #RMUCL pic.twitter.com/J6BU9mVEiZ

Mateo Kovacic señalaba que “esto era sólo el comienzo, pero qué comienzo” y adjuntaba una instantánea del tifo que había preparado la afición, en el que se mostraba como principal protagonista a Rafa Nadal, diez veces campeón en la arena de París. Precisamente, en la ciudad del amor el conjunto blanco tendrá “otra gran batalla”, como apunta Casemiro, a la vez que apuntaba a que una de las claves de la victoria estuvo en que “el equipo creyó” y “el Bernabéu creyó”.

¡Qué ganas teníamos de una noche así en el Bernabéu! / We were so ready for a night like this in the Bernabéu Stadium! #HalaMadrid #MA20 pic.twitter.com/jopJLmlb9G

— Marco Asensio (@marcoasensio10) February 14, 2018