El Real Madrid atraviesa su peor momento en mucho tiempo. El fracaso copero ante el Leganés no hace más que agravar una crisis de dimensiones más que considerables. A 25 de enero, el equipo está eliminado de la Copa del Rey y virtualmente tiene la Liga perdida, por lo que sólo queda la Champions. Las miradas apuntan a los jugadores, pero sobre todo a Zidane, que no sabe qué hacer para que el Real Madrid vuelva a ser el de antes.

En esas, tal y como ha podido saber OKDIARIO, el entrenador francés ha mantenido una conversación con Florentino Pérez para decirle que no se va a aferrar al banquillo si no se siente cómodo: “Presi, si yo soy el problema, me voy”. No es la primera vez que el técnico galo le dice esto al presidente del Real Madrid, pero la cúpula blanca mantiene la confianza en Zidane pese a que el equipo esté cayendo en picado durante los últimos meses de competición.

Renovado hasta 2020

En los despachos del Bernabéu recuerdan cómo el entrenador francés renunció a un año de contrato que tenía firmado cuando era futbolista merengue y temen que ahora dé otra espantada después de su renovación hasta 2020. Saben que es una persona honrada y honesta y cuando crea que su ciclo en el Real Madrid lo más probable es que se marche, pero en Concha Espina siguen creyendo que es la mejor persona posible para sacar adelante esta situación.

La eliminatoria de octavos de final de la Champions League ante el PSG se antoja clave. Si el Real Madrid cae eliminado ante el conjunto parisino y también se despide de la máxima competición continental, a Zidane se le pueden acabar las fuerzas y las ganas de seguir siendo entrenador del equipo blanco. Lo que está claro y así se lo ha hecho saber a Florentino y a la directiva es que no va a agarrarse a la silla, por lo que si en algún momento llega a pensar que lo mejor para el equipo es que se marche, se irá.