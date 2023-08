Raphinha pide perdón al Barça por su expulsión, pero se olvida de Gastón Álvarez

Raphinha fue uno de los muchos protagonistas del pasado domingo en Getafe. El delantero del Barcelona era expulsado antes del descanso con roja directa por una agresión con el codo en la cara de Gaston Álvarez, defensa del equipo azulón. La del brasileño sólo fue la primera de las tres expulsiones que tuvieron lugar en el Coliseum. Jaime Mata y el técnico culé, Xavi Hernández, eran los otros dos sancionados, uno por doble amarilla y otro por protestar enérgicamente al árbitro en la banda.

El ’11’ del Barça dejaba a su equipo con uno menos en un encuentro que estaba resultando de lo más complicado para los catalanes y que acabó con el resultado de 0-0, por lo que se dejaban los dos primeros puntos de la Liga en el Coliseum. Es por ello que este lunes, ya más en frío después de un partido de alta temperatura, Raphinha pidió perdón públicamente por lo sucedido en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Raphinha (@raphinha)

Una carta en la que pidió disculpas dirigiéndose únicamente a su club, pero no a un compañero de profesión como es Gastón, al que dejó dolorido durante unos minutos sobre el césped de Getafe: «Bueno, me gustaría venir aquí y disculparme con mis compañeros de equipo, el staff, los aficionados y todos los que me siguen aquí en Instagram. Me equivoqué y podría haberle costado más al equipo. No es la forma en que yo quería comenzar la temporada».

«Soy consciente y responsable de lo que pasó ayer por la noche, con los errores aprendemos a mejorar y sin duda mejoraré con mis errores. Muchos de ustedes ahora me están odiando, pero eso no me impedirá seguir dando lo mejor de mí por esta camiseta, soy culé y seguiré siendo uno de ustedes. Espero poder compensar mi error en todo lo posible con y por este escudo», concluyó Raphinha.