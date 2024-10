Raphinha: «Estamos preparados para medirnos al Bayern y al Real Madrid»

El extremo brasileño del Barcelona, Raphinha, atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper en la previa del duelo de Champions League de este miércoles entre el cuadro azulgrana y el Bayern de Múnich en el Olímpico de Montjuic. Fue extraño no ver en esta rueda de prensa a Robert Lewandowski tras su pasado en el cuadro alemán.

«Completar los 100 partidos en este club es muy especial. Estamos trabajando bastante fuerte. Espero celebrarlo con una victoria. Lo más importante es llevarnos los tres puntos», comenzó Raphinha en rueda de prensa.

Sobre su cambio en el campo: «Es un poco mental y un poco táctico. También es muy importante la confianza que me da el entrenador y el resto de compañeros. Estoy siempre dispuesto a aprender un poco más. La mentalidad que empecé esta temporada es diferente de las otras. Sabía que tenía que adaptarme. Estoy muy contento y espero seguir así».

«Lo comenté en redes sociales (la polémica con el posible fichaje de Nico Williams). La gente tiene que respetar a los jugadores que estamos en el club. No me supo bien. Fue una falta de respeto con mi trabajo. La gente hace lo que quiere. Pero lo sentí así. Pero no fue un motivo especial para empezar la temporada como lo hice. Tenía muchas ganas de hacer lo mejor para el club. Para jugar en este club tenía que jugar en varias posiciones. Quiero dar lo mejor para este club», dijo el futbolista brasileño.

«Es un orgullo enorme poder llevar el brazalete. Llevar el capitán no es solamente llevarlo. Hay que ayudar a los veteranos y jóvenes, y serlo dentro del vestuario. Intento ayudar en todo lo que puedo a los compañeros. Estoy bastante feliz de ser uno de los capitanes», valoró Raphinha.

«Yo creo que somos mejores que nosotros mismos. Tenemos que buscar esto. Mejorarnos. Es una semana importante y especial. Hay jugadores que quieren jugar en este equipo para este reto. Son los mejores partidos para jugar. Estamos preparados para medirnos al Bayern y al Real Madrid», comentó el jugador del Barcelona.

«No tenemos ánimo de venganza. Lo que pasó, pues pasó. Es una lástima, pero estamos enfocados en este partido para sacar los tres puntos», dijo Raphinha.

«Entiendo bastante bien el catalán. Si me hablan despacio puedo entender el contexto de la conversación. Puedo entender muchas cosas. No me atrevo a hablarlo. Los jugadores siempre estamos en el punto de mira de las críticas. Esto es normal», señaló el jugador culé.

También habló sobre Lamine Yamal: «Podemos aprender muchas cosas, independientemente de su edad. Convivimos diariamente con jugadores de mayor edad y de menor edad».

«El fútbol es un deporte en el que tenemos que estar preparados para cualquier resultado. El rival también busca la victoria. El grupo trabaja al 100% para salir con la victoria», valoró el futbolista azulgrana.

«Gavi es una persona increíble. Es un tío bastante cariñoso. Se lleva muy bien con todos. Ver todo lo que ha pasado, los problemas mentales que te causa, es bastante emocionante verlo jugar otra vez con nuestra camiseta en nuestro estadio. Preocupados también por como va él siempre a los cruces», dijo el brasileño sobre el jugador culé.

«No me gusta comparar lo actual con lo anterior. Pero con Flick tenemos más oportunidades de marcar goles. Presionamos mucho mejor arriba. Lo busca siempre», dijo sobre Flick.