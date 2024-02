Ramírez niega las acusaciones de malversación en la venta de material sanitario durante la pandemia

El presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, se ha defendido con un comunicado de las acusaciones de malversación en la venta de material sanitario durante la pandemia del Covid 19. Y es que este martes algunos medios de comunicación informaron de que habían acusado al empresario español por blanqueo de capitales y fraude a Hacienda. El principal directivo del club canario ha querido aclarar que «la propia Fiscalía Europea, a quien se le dio traslado de los hechos objeto de la querella, decidió no investigar ningún otro delito, al no apreciar indicios de su comisión».

En otro comunicado, la portavoz del Ministerio Público había anunciado que el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria había admitido a trámite esa querella, que giraba en torno a los suministros contratados por el Servicio Canario de Salud a Damco Trading Services y Tanoja Services en 2020 y 2021.

En la querella, el Ministerio Público examinaba unos contratos por importe total de 22,9 millones de euros, de los que sostenía que había una parte sustancial, de 9 a 10 millones de euros, que «no se corresponde con el material entregado», señaló a EFE la portavoz de la Fiscalía de Las Palmas, la fiscal María Rosa Rubio.

Sin embargo, Ramírez ha tomado la palabra para desmentir todo ello y lamentar «profundamente que alguien pueda afirmar que no se entregaron diez millones de euros en material contratado a cualquiera de las empresas mencionadas» y que «esta afirmación es rotundamente falsa» porque «se entregó todo el material contratado en perfecto estado, condición indispensable para satisfacer los pagos».

Comunicado de Miguel Ángel Ramírez

«Ante las distintas informaciones que han venido apareciendo en diferentes medios de comunicación, derivadas de filtraciones malintencionadas que poco tienen que ver con la realidad, deseo aclarar lo siguiente.

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha interpuesto una querella únicamente por dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública en materia de IRPF, en los ejercicios 2020 y 2021 contra mi persona. Consta en las actuaciones que la propia Fiscalía Europea, a quien se le dio traslado de los hechos objeto de la querella, decidió no investigar ningún otro delito, al no apreciar indicios de su comisión. Jamás vendí u oferté producto sanitario alguno al Servicio Canario de Salud, con el que nunca establecí relación comercial. Mi labor consistió únicamente en la intermediación, en un contexto de máxima dificultad y extrema urgencia, para satisfacer las necesidades de la sanidad pública. Lamento profundamente que alguien pueda afirmar que no se entregaron diez millones de euros en material contratado a cualquiera de las empresas mencionadas. Esta afirmación es rotundamente falsa. Se entregó todo el material contratado en perfecto estado, condición indispensable para satisfacer los pagos».