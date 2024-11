Rajada histórica de Mourinho contra los árbitros de Turquía: «Si me hubieran dicho todo…»

José Mourinho ha trasladado definitivamente su cruzada con los árbitros a Turquía. En su nueva aventura en el banquillo del Fenerbahce, el entrenador portugués no está dejando títere sin cabeza y su último señalado ha sido el colegiado del partido de su equipo ante el Trabzonspor, en el que pese a ganar a domicilio por 2-3 cargó duramente contra el arbitraje. Tanto es así que pidió que no le vuelvan a designar a «este árbitro ni como VAR ni como árbitro de campo». Su enfado era tal que llegó a afirmar que si le hubieran «contado todo no habría venido».

Su periplo en la Liga turca acaba de empezar, pero Mourinho ya le ha cogido la matrícula tanto al campeonato como a sus árbitros, los cuales piensa que le quitan atractivo al mismo. «No vimos a Atilla Karaoglan en el campo, pero fue el hombre más importante del partido, siendo un hombre invisible. Hablo en nombre de todos los aficionados del Fenerbahce. No lo queremos. No queremos a este árbitro, ni como VAR ni como árbitro de campo», dijo comenzando su rajada en sala de prensa.

El luso, que siempre será recordado por esa incendiaria rueda de prensa con el Real Madrid tras una derrota en semifinales de la Champions League contra el Barcelona en el Santiago Bernabéu, en la que patentó el famoso «¿por qué?», volvió a protagonizar un momento similar, este alejado del foco en Turquía.

«Jugamos contra buenos rivales, pero también contra el sistema. Eso es lo más difícil que hay. Jugamos contra el VAR, contra el sistema. Por eso celebramos así después de ganar. Ganamos contra gente muy muy fuerte. Estoy enfadado con la gente del Fenerbahce que me trajo aquí, me contaron la mitad de la historia. Si me hubieran dicho todo, no habría venido al Fenerbahce», sentenció, cargando también contra su propio club.

Mourinho dispara contra todos lados

La brutal rajada de Mourinho se extendió a la competición en sí: «No mucha gente fuera de Turquía ve los partidos de la Liga turca. Lo publicaré en mi Instagram y lo verán millones de personas». El portugués cumplió con su palabra y acabó publicando eso mismo en sus redes sociales: «Mira y sonríe. Si te gusta mira el partido porque las situaciones divertidas no paran con este clip».

Mourinho acabó pidiendo un cambio radical en la estructura del fútbol turco: «Si las cosas cambian, si el sistema se fortalece, mis palabras desaparecerán. Quizás el Fenerbahce sea aún más consciente. Estas cosas no están ocultas». La gran protesta del técnico vino por un posible penalti a favor del Fenerbahce que no vio el árbitro de campo ni tampoco el de VAR.