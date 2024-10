Rafa Nadal: «Han sido unos años difíciles, especialmente los dos últimos»

La retirada de Rafa Nadal supone un antes y un después en el deporte español. Dice adiós la figura más importante de España en el ámbito deportivo de toda la historia, una leyenda nacional e internacional que unió a un país. Su retirada se producirá cuando dispute con España la Copa Davis, que será a finales de noviembre en Málaga. Ese será el último torneo de su larga y exitosa carrera deportiva que ha puesto fin con un anuncio de un vídeo muy emotivo en el que repasa su carrera.

«Han sido unos años difíciles, especialmente los dos últimos, creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones», recuerda un Rafa Nadal que repasa en el vídeo del adiós su carrera deportiva, la más importante de cualquier deportista español en la historia. El tenista balear tiene un palmarés legendario, con 22 Grand Slam, pero también tiene dos oros olímpicos (individual y en dobles), 36 Masters 1.000 y cinco Copas Davis, entre otros títulos.

«Es una decisión que evidentemente es difícil, me ha llevado tiempo tomarla, en esta vida todo tiene un principio y un final. Creo que es el momento adecuado para poner punto y final a una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar», explica Rafa Nadal, que jugará por última vez al tenis como profesional en la Copa Davis del 19 al 24 de noviembre en Málaga.

«Me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la Copa Davis y representando a mi país. Es cerrar el círculo, ya que una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional fue la final de Sevilla en 2004», recuerda un Rafa Nadal muy emocionado que defenderá a España en el baile final de su carrera.

La retirada de Rafa Nadal

Tras perderse varios torneos esta temporada, Rafa Nadal hizo todo lo posible para llegar a los Juegos Olímpicos de París, donde hizo el último esfuerzo a una carrera legendario. En la tierra batida de Roland Garros en la que tantas veces ganó, Nadal jugó el dobles con Alcaraz y también el individual. Fue el último baile en París de un Rafa inolvidable que dejará una huella para siempre imborrable en el tenis y deporte mundial.

Así, tras más de 20 años de carrera, el mejor tenista español de todos los tiempos pondrá punto y final tras las finales de la Copa Davis, que será en Málaga en noviembre. «No tengo manera de agradeceros lo que me habéis hecho sentir. Me habéis dado la energía que he necesitado en cada momento. Todo lo que he vivido es un sueño hecho realidad», cuenta Nadal en sus últimas palabras de un vídeo que ya es histórico a nivel internacional: «Me voy con la tranquilidad absoluta de haber dado el máximo, de haberme esforzado en todos los sentidos».