Rafa Jódar – Jiri Lehecka: cuándo es, horario y dónde ver por televisión en directo el partido del Masters 1000 de Shanghái 2026

Rafa Jódar tiene delante una prueba bastante complicada en el Masters 1000 de Shanghái 2026, ya que tendrá que enfrentarse a Jiri Lehecka en la tercera ronda de este torneo que nunca ha ganado un tenista español. Veremos si el madrileño es capaz de cargarse al checo, al cual ya ganó hace unos meses en Canadá. Te contamos la fecha, a qué hora empieza y cómo ver en directo por televisión este encuentro.

Cuándo es el Rafa Jódar – Lehecka: horario del partido del Masters 1000 de Shanghái 2026

Rafa Jódar arrancó con victoria en la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái 2026 al imponerse al argentino Thiago Agustín Tirante por 4-6, 6-2 y 6-3, por lo que ha avanzado de fase. Ahora tendrá por delante un encuentro bastante complicado, ya que se tendrá que ver las caras con el checo Jiri Lehecka, finalista hace unos días en Tokio, donde cayó frente a Carlos Alcaraz. Es por ello que el madrileño va a tener que sudar y dar todo en la pista para intentar eliminar a su rival.

Este año está siendo una gran temporada para Rafa Jódar, que ya sabe lo que es morder metal. Lo hizo en el ATP 250 de Marruecos y también en un torneo de equipos como es la Laver Cup. A estos trofeos habría que sumarle que el de Leganés ha dejado grandes sensaciones en torneos como el Trofeo Conde de Godó, el Mutua Madrid Open, Roland Garros, Montreal o en Washington, donde cayó en la final. Ahora que el curso va terminando sueña con conquistar este Masters 1000 de Shanghái 2026.

La organización del torneo que se está celebrando en China programó el Rafa Jódar – Lehecka que corresponde a la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái 2026 para este lunes 12 de octubre. El horario todavía no ha sido desvelado, por lo que habrá que estar atento al orden de juego para conocer a qué hora se ven las caras el madrileño y el checo, encuentro que no es inédito, ya que en Canadá se llevó el triunfo el español.

Dónde ver el Rafa Jódar – Lehecka en el Masters 1000 de Shanghái 2026 en directo gratis y por TV

Movistar+ es el operador que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los diferentes encuentros que se jueguen durante este Masters 1000 de Shanghái 2026. El Rafa Jódar – Jiri Lehecka de tercera ronda del torneo chino se va a poder ver por televisión en directo a través de Movistar Plus+, Vamos o Movistar Deportes, así que no se va a poder ver gratis ni en abierto por la TV. Los clientes de este medio de comunicación podrán descargarse la aplicación en un teléfono móvil, una tablet o una smart TV para poder ver en streaming y en vivo online todo lo que suceda en el choque. Por si fuera poco, estaría la opción de la app de pago Tennis TV, que tiene los derechos de todos los torneos de la ATP menos de los cuatro Grand Slam.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que suceda durante este torneo, donde estamos prestando especial atención a los tenistas españoles que participan en él. Narraremos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto de los encuentros más destacados del Masters 1000 de Shanghái 2026 y cuando acabe el Rafa Jódar – Jiri Lehecka de tercera ronda publicaremos la crónica y compartiremos con nuestros lectores las reacciones relevantes que nos lleguen desde el continente asiático.

Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Lehecka del Masters 1000 de Shanghái 2026

Por último, todos los aficionados y seguidores del tenista de Leganés que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este emocionante encuentro de tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái 2026 van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca podrán conectar con el Rafa Jódar – Lehecka para contar lo que esté ocurriendo en este partidazo.