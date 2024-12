Mauro Icardi destapó esta semana varias infidelidades de Wanda Nara con un ex compañero de equipo. Y, aunque no quiso dar nombre y apellidos de este futbolista, todas las miradas apuntaron de inmediato a Keita Balde, delantero con el que coincidió en su etapa en el Inter de Milán. Ya salieron a la la luz rumores del romance entre Wanda y este jugador en el pasado, y ahora la ex mujer de Keita Balde habla claro.

Simona Guatieri ha confirmado estas infidelidades por parte de su ex marido en un programa de radio argentino: «Me casé en mayo de 2022. Sentí que estaba viviendo un sueño, pero ese fue el día del fin. Dos meses después de esta fecha, el esposo de la señora (Icardi) me contactó y me dijo que había habido una reunión en su casa entre mi esposo y su esposa», ha comenzado contando la modelo italiano.

«Hay evidencias tomadas de la cámara interna de la casa. Pero lo peor es que cuando la llamé (a Wanda Nara) con mi marido para desmentir todo lo que salía en Argentina, media hora después, la señora me dijo que había acompañado a mi marido durante días en Dubái y me envío chats y fotos juntos», añade la italiana, muy molesta con la presentadora argentina.

«Creo que lo hizo porque no le gustaron las palabras que dijimos, que no tenemos nada en común con esa gente que vive del chisme. ¡Quizás se sintió juzgada! Una mujer que se acuesta con mi marido y luego me manda fotos ¡no sé cómo llamarla! No les cuento más detalles porque son horrorosos», ha añadido. Una Simona que no quiere seguir hablando sobre este asunto: «He decidido no aparecer en televisión porque dejo los chismes a quienes han construido una carrera en ello y a mí no me concierne. Sí me gusta aparecer para lo que trabajo, el sector de la moda. Para mí fue un año devastador a nivel mental y físico porque una separación con dos niños pequeños no fue fácil sobre todo bajo una tormenta mediática. Solo quiero centrarme en mis hijos, que son dos niños maravillosos que también sufrieron mucho en esta tormenta».

Icardi se harta de Wanda Nara

Todo esto llega porque Mauro Icardi se ha hartado de Wanda Nara y ha destapado en los tribunales que la argentina le fue infiel durante dos años con otro futbolista. El delantero del Galatasaray, que ahora está lesionado, habría aportado varios vídeos en los que se demuestra que su ex mujer se acostaba con un compañero de equipo en el piso que éste tiene en Milán. Todo ello, para defenderse contras las acusaciones de que las infidelidades de Icardi habían hecho que Wanda Nara enfermara.

Icardi ha cambiado de estrategia y no se va a limitar a encajar golpes, sino que ha pasado a la acción. El futbolista ha desvelado que Wanda Nara le fue infiel durante mucho tiempo, y que incluso sucedió antes de que el tuviera aquel sonado affaire con la China Suárez. Icardi aprovechó los mensajes que Wanda filtró de Nora Colosimo, su madre, para pasar al ataque. «Si vamos a echar en cara cosas, me parece que tenés poco para decir de mí como padre, marido, yerno o lo que quieras. Quién te dijo que la enfermedad no se la agarró cuando se encamaba en mi casa de Milán con un ex compañero mío. Tengo los videos», comenzó respondiendo Icardi a su ex suegra.